Приложение для iPhone в Эрмитаже

Государственный Эрмитаж представил официальное приложение для iPhone, сообщает пресс-служба музея. "Приложение позволит совершать увлекательные экскурсии по залам Эрмитажа, любоваться интерьерами Зимнего дворца, увидеть всемирно известные шедевры живописи, скульптуры, декоративно-прикладного и ювелирного искусства, образцы художественного оружия, шедевры торевтики и уникальные археологические находки", - говорится в сообщении.



Кроме того, пользователь программы сможет создать собственную коллекцию произведений искусства, сохранив понравившееся изображение, послать электронную открытку друзьям по почте или в Twitter.



А в разделе "Магазин" разместятся виртуальные прогулки, образовательные курсы и тематические экскурсии. Пока в этом разделе доступен "виртуальный визит" и дополнения "Рембрандт в Эрмитаже" и "Зал Леонардо да Винчи". В ближайшее время музей планирует выпустить раздел о знаменитых часах Павлин и программу "Зимний дворец".



Как отмечает пресс-служба, приложение поможет проложить маршрут до музея в Петербурге, а интерактивные планы этажей позволят сориентироваться внутри Эрмитажа. Программа напомнит пользователям, сколько времени осталось до закрытия и открытия музея. Приложение бесплатно доступно в App Store.