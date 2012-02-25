Mozilla и LG разработали совместное устройство

Компании Mozilla и LG разработали совместный мобильный аппарат. Устройство будет представлено на выставке MWC в конце февраля. Пока не известно - смартфон это будет или планшет.



Как сообщает блог ExtremeTech со ссылкой на источники, близкие к обеим компаниям, гаджет будет работать под управлением Boot to Gecko. B2G - это операционная система с открытым исходным кодом. Разработкой данной ОС занимается Mozilla. Новое устройство, скорее всего, будет предназначено не для пользователей, а для разработчиков приложений.