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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Хайтек

iPhone 4S начнут продавать в России в период с 5 по 21 декабря

, 13:55 [ «Аргументы Недели» ]

Смартфон Apple iPhone 4S появится в продаже между 5 и 21 декабря. Розничные цены на iPhone 4S в России пока не объявлены. В Европе смартфоны продаются по той же цене, что и iPhone 4 до появления новинки.

Об этом РИА Новости сообщил президент одного из крупнейших российских мобильных ритейлеров "Евросеть" Александр Малис. "Они (операторы - ред.) ждут его между 4 и 20 декабря. На следующий день, как только они его получат, он появится", - сказал Малис. Продажи iPhone 4S на мировом рынке начались 14 октября.

ЕЛ

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