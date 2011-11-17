В Хабаровских троллейбусах появится Интернет

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17 ноября 2011, 14:00 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

У пассажиров хабаровских троллейбусов появилась возможность бесплатно выходить в Интернет. В пятницу, 18 ноября, в 10 часов с Комсомольской площади стартует с виду обычный троллейбус. Но в нем компания МТС совместно с управлением транспорта администрации города установила Wi-Fi-роутер и предоставила возможность бесплатно выходить в Интернет.

Таких троллейбусов пока два, но число их будет расти», сообщает РИА «АмурПРЕСС.



«Хабаровск можно считать передовым городом в масштабе страны в вопросе организации бесплатного доступа в общественных местах через беспроводные сети связи. Это новый этап развития данного проекта. Развитие сетей сотовой связи дало возможность хабаровчанам пользоваться скоростным мобильным Интернетом уже не только дома, но и на улице, а теперь и в общественном транспорте. Это, безусловно, очередной шаг к обеспечению комфортного проживания жителей города», — отметил вице-мэр Хабаровска Валерий Казаченко.



Дальневосточная столица стала очередным городом Востока России, в котором начата реализация программы обеспечения бесплатным Wi-Fi общественного транспорта. В настоящее время сеть Wi-Fi уже работает в муниципальном транспорте Москвы, Томска, Новосибирска, Перми, Омска, Магнитогорска и Улан-Удэ, Владивостока и Благовещенска.