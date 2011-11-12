Глава компании Google прогнозирует России место лидера на IT-рынке

Генеральный директор компании Google Эрик Шмидт прогнозирует России место лидера на IT-рынке, сообщил в субботу помощник президента РФ Аркадий Дворкович.

Шмидт был в числе участников неформального обеда Дмитрия Медведева с представителями деловых кругов Азиатско-тихоокеанского региона.Глава Google, в частности сказал, что Москва и Санкт-Петербург могут стать одними из мировых центров для IT-компаний по уровню подготовки специалистов.

Встреча Медведева и бизнесменов "на полях" саммита АТЭС в Гонолулу, состоялась в доме директора школы, которую окончил президент США Барак Обама.

В беседе приняли участие крупные российские, американские и китайские бизнесмены, в том числе главы компаний Google, Johnson&Johnson, российской компании "Газпром" и других. Накануне вечером все лидеры, приехавшие на саммит АТЭС, проводили отдельные встречи с бизнесменами региона, которые сами выбирали, на ужин с кем записаться.