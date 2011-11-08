"МегаФон" выпустил планшет за 9 тысяч рублей

Сотовый оператор "МегаФон" представил планшет V9+. Устройство работает под управлением операционной системы Android 2.3.5 и будет продаваться под маркой оператора. Цена на планшет без SIM-карты составит 9900 рублей.



Тактовая частота процессора составляет один гигагерц. V9+ имеет четыре гигабайта внутренней памяти, но этот объем можно увеличить за счет карт microSD, передает Лента.ру. У новинки - семидюймовый экран с разрешением 1024 на 600 пикселей. У аппарата есть две встроенные камеры и модули Bluetooth и Wi-Fi. Кроме того, устройство может работать в сетях 3G.