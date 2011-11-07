Интервью с «ботаником» Стивом Джобсом покажут в кино [фрагмент]

16 и 17 ноября в американских кинотеатрах Landmark будет демонстрироваться неопубликованное интервью со Стивом Джобсом. Его взял писатель и продюсер Роберт Крингели в трудные время для Джобса, когда тот покинул Apple

Длительность «Steve Jobs: The Lost Interview» около 70 минут и лишь маленький десятиминутный кусочек в 2006 году вошел в телевизионный фильм «Триумф ботаников» о Кремниевой долине.

В те времена Джобс не знал, что он снова вернется в свою компанию, которая под его руководством покорит весь мир своими iPod, iPhone и iPad. Дубликат полной записи разговора режиссёр фильма Пол Сен бросил у себя в гараже и случайно вспомнил о нем лишь после смерти гения.