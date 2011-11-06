В московских школах ведётся фильтрация интернет-контента: ни эротики, ни наркоты
6 ноября 2011, 12:21 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Москве в 4, 5 тыс. школ заработала система управления интернет-трафиком: детям недоступны сайты с эротикой, пропагандой наркотиков и предлагающие нелегальную помощь в решении контрольных и экзаменационных задач.
Согласно госконтракту, заключенному МГТС с мэрией на полгода, в систему включена фильтрация контента.
"Система запрещает доступ к веб-страницам с эротическим содержанием, ограничивает доступ к сайтам, посвященным алкоголю, курению, наркотикам, терроризму и экстремизму,"- сообщил гендиректор компании Сергей Иванов.
Он отметил, что система запрещает доступ к сайтам, с которых школьники могут получить нелегальную помощь в решении контрольных и экзаменационных задач.
Система МГТС связана с программно-аппаратным комплексом Центра анализа интернет-ресурсов (ЦАИР). Сотрудники ЦАИР уже произвели постраничную категоризацию 99% сайтов в интернете. Все сайты и страницы разделены на категории и подкатегории, доступ к которым можно открывать или закрывать по усмотрению ответственного лица, - сообщает РИА Новости.
Если школьник попытается зайти на новый сайт, которого еще нет в базе ЦАИР, то система автоматически закроет доступ к нему до тех пор, пока в ЦАИР не определят новый интернет-ресурс в одну из категорий, но не позднее, чем через сутки после попытки обращения к сайту.