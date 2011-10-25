Nokia готова поставлять в Россию телефоны с ГЛОНАСС

Вице-премьер Сергей Иванов заявил во вторник, что производитель мобильных телефонов финская компания Nokia готова поставлять в Россию телефоны с поддержкой системы навигации ГЛОНАСС.



По словам вице-премьера, российскую спутниковую систему ГЛОНАСС телефоны Nokia будут поддерживать наравне с американской GPS. Это позволит финскому производителю избежать пошлин, которыми планируется облагать ввозимые в РФ мобильные устройства только с поддержкой GPS.



Предполагается, что пошлина будет введена в 2012 году, но точный ее размер пока не раскрывается, по предварительным данным, он может составлять до 25% от стоимости телефона, передает Интерфакс.