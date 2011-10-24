Канал корпорации Microsoft на сервисе YouTube стал жертвой хакеров

Официальный видеоканал корпорации Microsoft на сервисе YouTube стал жертвой хакеров. Хакеры взломали канал Microsoft, получили доступ к управлению контентом на нем и заменили выложенные там видео рекламой.

Инцидент произошел в воскресенье утром по времени восточного побережья США. Все оригинальные видео были удалены. После взлома на заглавной странице канала появилось сообщение: "Я НЕ СДЕЛАЛ НИЧЕГО ПЛОХОГО Я ПРОСТО ВОШЕЛ В МОЙ АККАУНТ КОТОРЫЙ Я СОЗДАЛ В 2006-М :/".



Инцидент с каналом Microsoft - уже второй крупный взлом YouTube-канала за последние дни. В середине октября нападению хакеров подвергся канал популярной детской передачи "Улица Сезам".