Фанаты умершего Стива Джобса раскупили почти все черные водолазки

Фанаты умершего главы самой дорогой технологической компании мира Apple Стива Джобса раскупили почти все кашемировые черные водолазки.

Таким образом, скупив водолазки его любимой марки, фанаты Стива Джобса "выразили свое уважение тому, что успел сделать он за время работы в Apple", сообщает The Local. Весной 2010 года директор марки Von Rosen Дэвид фон Розен отправил одну черную кашемировую водолазку в штаб-квартиру Apple. Он надеялся, что свитер понравится Стиву Джобсу. По словам фон Розена, он был уверен, что водолазка не попадет к главе Apple, а останется где-нибудь на уровне секретарей. Но глава Von Rosen все-таки мечтал, чтобы Стив Джобс появился на публике в черной водолазке их фирмы.

И уже через несколько дней Джобс лично связался с его компанией и заказал еще несколько черных свитеров.

Напомним, Стив Джобс скончался 5 октября после продолжительной болезни в возрасте 56 лет.