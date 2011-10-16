В США 327,6 млн действующих мобильных телефонов, планшетных компьютеров и ноутбуков, использующих сети 2-го, 3-го и 4-го поколения, подытожила свои исследования международная ассоциация беспроводной связи CTIA.

Вместе с тем, исследователи напоминают, что, согласно результатам последней переписи населения, в США и на ее заморских территориях - Пуэрто-Рико, Гуаме и Виргинских островах - проживают 315 млн человек.

Эксперты CTIA указывают на тот факт, что, вопреки прогнозам, темпы роста рынка мобильных устройств остаются высокими. Так, с января число подключенных к сети мобильников, планшетов и лэптопов выросло на 9%.

Всё большее распространение телефонов среди детей и подростков. Кроме того, растёт интерес людей преклонного возраста к планшетным ПК, способным предложить пользователю простоту интерфейса, малый вес и длительность автономной работы.

По данным CTIA, совокупный оборот рынка с 1 июля 2010 года по 31 июня 2011 года составил $164 млрд, увеличившись 6 %.

"Очевидно, что с каждым днем мы все больше используем беспроводные соединения", - прокомментировал доклад CTIA президент организации Стив Ларджент, сообщает ИТАР-ТАСС.