Новый iPhone 4s в первый день продаж сметают с прилавков

В первый день продаж новый iPhone 4s сметают с прилавков. А для Apple этот день ознаменовался новым рекордом - стоимость компании достигла исторического максимума. Несмотря на смерть основателя "яблочной" компании Стива Джобса, акции за неделю выросли более чем на 10 процентов, составив 422 доллара.

Спрос на гаджеты значительно превышает предложение. Клиентам придется ждать своих заказов несколько дней. По мнению экспертов, такой успех связан с отличной работой маркетологов.

Напомним, в отличие от своего предшественника - iPhone 4 - у iPhone 4s добавилась усовершенствованная камера, более мощный процессор и функция голосового управления.

14 октября розничные продажи iPhone 4S стартовали в США, Австралии, Великобритании, Германии, Канаде, Франции и Японии. Минимальная стоимость смартфона в США составляет 199 долларов.