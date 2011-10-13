В Петербурге в память о Стиве Джобсе раздадут 100 кг яблок

В Петербурге в пятницу, 14 октября, на девятый день со смерти основателя компании Apple пройдет акция памяти Стива Джобса.

Участники акции, которая пройдет в центре Петербурга, раздадут жителям и гостям северной столицы 100 килограммов яблоки.

Раздача яблок будет проходить с 17.00 мск на Малой Садовой улице, передает РИА Новости. Организаторы акции сообщили, что каждый сможет оставить свою записку на импровизированном постере с символикой Apple.



Напомним, Стив Джобс, всемирно известный создатель компиютерных технологий, скончался 5 октября в после продолжительной болезни.

6 октября в Петербурге увековечили память скончавшегося основателя компании Apple Стива Джобса, открыв аллею блогеров.

