Память Стива Джобса увековечили в Петербурге

В Петербурге сегодня увековечили память скончавшегося основателя компании Apple Стива Джобса. Торжественное открытие аллеи блогеров состоялось в полдень 6 октября, во Фрунзенском районе города на Неве.

Церемония закладки началась с минуты молчания о Джобсе. Новая аллея располагается в районе Купчино на улице Турку между Будапештской и Бухарестской улицами. Решение посадить дерево имени Стива Джобса приняла администрация Фрунзенского района, передает Росбалт. Планируется, что на аллее также появится "интернет-лавочка" в виде букв WWW, в которой будет встроен бесплатный Wi-Fi-роутер.



Создатель всемирно известной компании-производителя компьютерных технологий Стив Джобс ушел из жизни в ночь на четверг после продолжительной болезни.