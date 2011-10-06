"Зенит-2SБ" с американским спутником связи стартовал с Байконура

6 октября ракета-носитель "Зенит-2SБ" производства украинского КБ "Южмаш" с разгонным блоком ДМ-SLБ российского РКК "Энергия", и американским спутником Intelsat 18 стартовала с космодрома Байконур.

Ранее пуск ракеты планировался на 01.00 мск среды, однако по просьбе заказчика, компании Intelsat, старт был перенесен на резервную дату - четверг, 6 октября, в 01.00 мск. По словам представителя Роскосмоса, на геостационарную орбиту спутник попадет за счет собственного двигателя.

Intelsat 18 принадлежит одноименному американскому спутниковому оператору и создан американской корпорацией Orbital Sciences. Космический аппарат будет предоставлять услуги связи пользователям в Восточной Азии, тихоокеанском регионе и на западном побережье США, а также услуги телевещания для пользователей во Французской Полинезии, Восточной Австралии и США. сообщает радио "Маяк".

На спутнике установлены 24 транспондера C-диапазона и 12 транспондеров Ku-диапазона. Стартовая масса Intelsat 18 составляет 3,2 тонны, срок активного существования - 15 лет, мощность полезной нагрузки - 4,9 киловатт.