Презентация нового "айфона" пятого поколения обрушила акции компании Apple - американского производителя бытовой электроники и компьютерной техники на 3,5 процента. По мнению аналитиков, падение котировок отражает разочарование инвесторов и фанатов Apple, ожидавших от модели iPhone 4S значительно более радикальных улучшений по сравнению с предыдущей iPhone 4.

Накануне вопреки ожиданиям, публике была представлена модернизированная версия четвертой модели смартфона. Отмечают также, что Тим Кук в ходе презентации так и не смог заинтриговать публику новинкой, как ранее это делал основатель компании Apple Стив Джобс. Презентация нового "айфона" стала первой, которую провел новый исполнительный директор компании Тим Кук, а не Стив Джобс, сложивший полномочия главы корпорации минувшим летом из-за серьезной болезни.

Официальные поставки обновленного iPhone, более мощного, чем предшественник, в Россию начнутся только в конце года. Продажи в США и еще пяти странах стартуют 14 октября. 28 к списку добавятся еще 22 страны, в том числе и прибалтийские.