Компания Apple представила новый смартфон iPhone 4S

Компания Apple и представила новый флагманский смартфон IPhone 4S. Новинка представляет собой модернизированную версию IPhone 4. Сообщается, что IPhone 4S обладает двухъядерным процессором А5, его вычислительная мощность в два раза больше, чем у предыдущей модели. Скорость обработки графической информации возросла в 7 раз.

2 антенны, встроенные в IPhone 4S, и автоматическая система управления ими, позволяют новейшей модели IPhone 4S загружать данные из сетей в два раза быстрее предыдущих. У этого смартфона встрена 8 мегапиксельная камера, что позволит делать снимки разрешением 3264х2448. Емкость батареи нового устройства позволяет вести телефонный разговор в формате 3G в течении 8 часов. Внешний вид смартфона не изменен, передает Reuters.

IPhone 4S поступит в продажу 14 октября. Его цена будет зависеть от объема встроенной памяти. Для 8ГБ, 16ГБ и 64Гб сматрфона она составит 199, 299 и 399 долларов соответственно.