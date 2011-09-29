Россияне нашли лазейку в защите BlackBerry и готовы показать ее спецслужбам

Российская компания "ЭлкомСофт" выпустила обновление программы Elcomsoft Phone Password Breaker, которое позволит взламывать пароли к устройствам BlackBerry. Это вызовет большой интерес у спецслужб уверены разработчики.

Elcomsoft Phone Password Breaker позволяет экспертам правоохранительных органов получить полный доступ к информации, хранящейся в устройствах Apple – iPhone, iPad, iPod Touch, смартфонах BlackBerry и планшетных компьютерах.

Шифрование интернет-трафика устройствами BlackBerry не позволяло спецслужбам получать доступ к корреспонденции абонента. А согласно российским законам, правоохранительные органы в рамках оперативно-розыскных мероприятий должны иметь возможность получать всю необходимую им информацию.

Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников заявлял, что у ФСБ будут "рабочие контакты" с Google, Skype и "другими представителями интернет-сообщества".

На данный момент смартфоны BlackBerry занимают примерно 40 процентов рынка деловых коммуникаторов в Северной Америке и около 20 процентов мирового рынка.

Для корпоративных пользователей в России коммуникаторы BlackBerry начали продаваться компаниями МТС и "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") еще в 2008 году.