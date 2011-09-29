"Русский Windows" за 5 млн руб. за 16 дней взялся разработать Леонид Рейман

PingWin Software, компания бывшего советника президента Медведева и экс-министра связи Реймана выиграла в четверг тендер на создание "русского Windows" - прототипа национальной операционной системы.

Участники конкурса, результаты которого опубликованы на официальном сайте госзакупок zakupki.gov.ru, жаловались на невыполнимые условия тендера.

Компания совладельцем которой является Рейман, согласилась разработать "русский Windows" за 16 дней и 5 млн рублей.

Любопытно, что за две недели до проведения торгов компания PingWin Software в числе других участников конкурса обратилась с открытым письмом к главе совета по развитию информационного общества при президенте Сергею Нарышкину с просьбой отменить конкурс из-за заведомо невыполнимого технического задания.

Среди прочего авторы письма называли "нереальные сроки" выполнения работ, которые, согласно документации, должны были составить от 16 до 30 дней. Кроме того, участники конкурса жаловались на то, что по его условиям всю работу за месяц должны были сделать 115 человек, хотя ни в одной компании не работает столько сотрудников.

"Заказчик намеренно включил в состав требований... сроки, в которые работы заведомо невозможно выполнить, если не иметь готовых наработок либо сговора с заказчиком", – говорилось в открытом письме.

Несмотря на поставленную подпись под обращением Нарышкину, компания Pingwin Software подала заявку на участие в тендере и выиграла его, пообещав разработать прототип национальной ОС всего за 16 дней и пять миллионов рублей.

Сообщение о том, что национальную технологическую платформу разработают чуть более чем за две недели, вызвало недоумение в блогосфере.

Блогеры опасаются, что в основу "русского Windows" может лечь открытое программное обеспечение уже существующей операционной системы Linux, один из дистрибутивов которой – Mandriva – также связан с экс-министром связи Леонидом Рейманом.

Создать национальную операционную систему было решено летом прошлого года, сообщает РИА Новости. Представители Минкомсвязи обещали, что полноценная версия ОС появится уже в 2011 году, но оговаривались, что национальная программная платформа будет разрабатываться на базе Linux. Все новости по ОС можно читать на linux форуме .

Напомним, Microsoft в свое время потратила порядка $10 млрд и 5 лет на разработку Windows Vista.