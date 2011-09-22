iPhone 5 представят 4 октября

Смартфон iPhone 5 компании Apple будет представлен во вторник, 4 октября. Об этом пишет техноблог All Things Digital. Презентацию аппарата проведет Тим Кук, сменивший Стива Джобса на посту гендиректора Apple.



Официального подтверждения эта информация пока не получила. По данным All Things Digital, в продажу iPhone 5 поступит в течение нескольких недель после его анонса. Аппарат станет четвертой по счету моделью в линейке iPhone, передает РИА Новости.