Вице-президент Google Вик Гандотра в официальном блоге компании Google сообщил, что в социальную сеть Google+ теперь может прийти любой желающий без приглашения.



Социальная сеть Google+ была запущена в конце июня и является одним из главных конкурентов крупнейшей соцсети Facebook. В первые четыре месяца пользователи регистрировались в соцсети Google рекордными темпами, хотя для этого им необходимо было получить приглашение.



За время бета-тестирования Google+ разработчики сделали в ней сто улучшений, вот как раз сотым изменением и стала открытая регистрация для всех желающих.



Последние обновления затронули функцию групповых видеозвонков Hangouts, пользоваться данной функцией теперь могут владельцы мобильных устройств на базе Android версии 2.3 и выше. Кроме того, новая соцсеть Google получила ряд конкурентных преимуществ, среди которых возможность объединения друзей в круги и групповые видеочаты.



В начале августа количество пользователей соцсети Google+ превысило 25 миллионов человек, а количество пользователей Facebook сейчас превышает 750 миллионов человек. Однако Google+ достигла отметки в 20 миллионов пользователей в 43 раза быстрее, чем Twitter и в 48 раз быстрее, чем Facebook.