Facebook меняет интерфейс

Новая концепция социальной сети Facebook будет представлена 22 сентября на конференции для разработчиков F8 в Сан-Франциско.



На страничках пользователей появятся новые кнопки «Прочтено», «Прослушано» и «Просмотрено», которые позволят расширить концепцию функции «Мне нравится», сообщает www.bfm.ru. На сайте должна появиться и еще одна кнопка — «Хочу», которая даст новые возможности для продвижения брендов и рекламы, сообщил TechCrunch осведомленный источник.

Пока неизвестно, каким образом повлияет введение новых функций на ставшую широко известной кнопку «Мне нравится», однако эти возможности должны помочь размещать адресную рекламу, ориентируясь на интересы конкретного пользователя.

Накануне New York Times сообщала, что Facebook готовит пользователям еще одну новинку — возможность размещать на странице музыку и видеофайлы, но это должен быть легальный контент, во избежание проблем с законом.



