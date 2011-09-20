Учитель сделал фильм о космическом полете, не выходя из дома (ВИДЕО)

Британский учитель, который никогда не летал в космос, создал, тем не менее для своих учеников видеоролик путешествия вокруг Земли. Для этого он использовал фотографии с сайта НАСА.

Джеймс Дрейвик, школьный учитель из Великобритании, проделал титанический труд для создания ролика. Он отобрал из более чем миллиона космических снимков, снятых с орбиты, 600 фотографий и расставил их в правильной последовательности. Таким образом получился короткий фильм, воспроизводящий полет по земной орбите. Ролик уже был просмотрен несколько сотен тысяч раз, пишет «Комсомольская правда».