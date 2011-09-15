Социальная сеть Facebook запускает новую функцию Follow, как в Twitter, которая позволяет подписаться на новости друзей и тех, кто в этом списке не значатся.

«Вы всегда были подписаны на новости друзей. Теперь вы сможете узнавать что-то от журналистов, знаменитостей, политических деятелей и так далее. Нажмите на кнопку, чтобы получать обновления их ленты», – говорится в сообщении Facebook.

Новая кнопка будет располагаться рядом с кнопками «Добавить в друзья» и «Отправить сообщения» в правом верхнем углу. Как отмечает «Газета.Ru», такая функция уже существует у Google + и тем самым Facebook пытается повысить свою конкурентоспособность.