Живой журнал подвергся крупнейшей хакерской атаке

Блог-сервис LiveJournal в среду подвергся самой масштабной хакерской атаке за всю историю ресурса. Многие пользователи высказали мнение, что главной целью хакеров был известный блог Алексея Навального.



"Мы не называем юзернеймы пользователей, подвергшихся атаке, но и не рекомендуем делать поспешные выводы о том, что это известные персоны", - говорится в официальном обращении, опубликованном на главной странице LiveJournal.



Распределенная хакерская атака (DDoS) на LiveJournal началась 30 марта ориентировочно в 15.00 по московскому времени и продолжается до сих пор. Сейчас специалисты работают над устранением проблемы.