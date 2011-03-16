Новое приложение для мобильного поможет обмануть начальника

Программисты разработали специальное приложение для мобильного телефона, которое поможет обмануть начальника и притвориться больным. Программа подберет вам соответствующие симптомы.



Чтобы воспользоваться приложением, нужно выбрать, на сколько дней вы хотите выпасть из рабочего процесса. После этого программа предложит подходящую болезнь.



Если отпрашиваться самому не хочется, программа составит сообщение с плохой новостью для начальника самостоятельно и отправит его посредством SMS или по электронной почте.