Первый сервис с кириллическим e-mail появился в Рунете

В Сети заработал первый сервис, где можно получить адрес электронной почты, написанный на кириллице - Письмо.рф. При этом кириллицей нужно вводить не только адреса, пароли на сайте тоже исключительно кириллические.

Однако каптча (картинка с плохо различимыми символами, ввод которых должен подтверждать, что регистрирующий ящик не является программой-роботом), при регистрации содержала исключительно латинские символы, в этом создатели сервиса проявили некоторую непоследовательность.

Пока полноценно использовать свой кириллический адрес почты получится лишь, если партнеры по переписке также зарегистрированы на письмо.рф, сообщают Вести.ру.

Чтобы ящиком на новом сервисе можно было все-таки пользоваться, не дожидаясь всеобщего распространения пока что экспериментальной "кириллической" технологии электронной почты, каждый пользователь получает вместе с "русским" адресом его аналог, написанный латиницей (ivan_petrov@pismorf.com). Он автоматически применяется для связи с не разумеющими пока кириллицу почтовыми серверами (Mail.Ru, Hotmail.com, Gmail.com и т.п.)