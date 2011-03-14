//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Хайтек

Первый сервис с кириллическим e-mail появился в Рунете

14 марта 2011, 12:26 [ «Аргументы Недели» ]

Первый сервис с кириллическим e-mail появился в Рунете

В Сети заработал первый сервис, где можно получить адрес электронной почты, написанный на кириллице - Письмо.рф. При этом кириллицей нужно вводить не только адреса, пароли на сайте тоже исключительно кириллические.

Однако каптча (картинка с плохо различимыми символами, ввод которых должен подтверждать, что регистрирующий ящик не является программой-роботом), при регистрации содержала исключительно латинские символы, в этом создатели сервиса проявили некоторую непоследовательность.

Пока полноценно использовать свой кириллический адрес почты получится лишь, если партнеры по переписке также зарегистрированы на письмо.рф, сообщают Вести.ру.

Чтобы ящиком на новом сервисе можно было все-таки пользоваться, не дожидаясь всеобщего распространения пока что экспериментальной "кириллической" технологии электронной почты, каждый пользователь получает вместе с "русским" адресом его аналог, написанный латиницей (ivan_petrov@pismorf.com). Он автоматически применяется для связи с не разумеющими пока кириллицу почтовыми серверами (Mail.Ru, Hotmail.com, Gmail.com и т.п.)

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

ГИ

//новости партнеров

//Новости МирТесен

//В мире

На Украине назвали нового премьер-министра

На Украине назвали нового премьер-министра

Депутаты Верховной рады Украины общим голосованием выбрали нового премьер-министра страны. Сообщается, что за него проголосовало 290 парламентариев при установленном необходимом минимуме в 226 голосов.

//В мире

Глава Пентагона посетит Европу с целью обсудить противодействие "агрессии России"

Глава Пентагона посетит Европу с целью обсудить противодействие "агрессии России"

Министр обороны США Марк Эспер сообщил, что на следующей неделе планирует посетить Европу для обсуждения некоторых вопросов внешней политики Соединённых Штатов и "сдерживания российской агрессии".

//Политика

Премьер-министр Украины опубликовал прощальное видео

Премьер-министр Украины опубликовал прощальное видео

Глава правительства официального Киева Владимир Гройсман сделал видеозапись, на которой он прощается с народом. Она опубликована на фейсбуке политика.

//В мире

Видео воздушной атаки ВСУ по позициям сил ДНР под Донецком появилось в сети

Видео воздушной атаки ВСУ по позициям сил ДНР под Донецком появилось в сети

В сети появилось видео воздушной атаки Вооруженных сил Украины по позициям ДНР под Донецком. Ролик выложила на своем YouTube-канале пресс-служба Народной милиции самопровозглашенной республики.

//Наука

ЕКА готово отправлять европейских астронавтов на МКС на российских "Союзах"

ЕКА готово отправлять европейских астронавтов на МКС на российских "Союзах"

Европейское космическое агентство (ЕКА) готово в будущем отправлять своих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на российских космических кораблях "Союз".

//Новости СМИ2

//Здоровье

Шесть главных симптомов развития раковой опухоли в кишечнике озвучили врачи

Шесть главных симптомов развития раковой опухоли в кишечнике озвучили врачи

Медицинские специалисты обозначили шесть главных признаков развития раковой опухоли в кишечнике. Соответствующая информация содержится в заметке, опубликованной некоторое время назад на страницах сетевых СМИ.

//Наука

Ученые выяснили причины наводнений в России и Европе

Ученые выяснили причины наводнений в России и Европе

На основе данных об уровне рек с 3700 гидрометрических станций Европы исследователи сделали выводы о том, каковы причины наводнений в Северо-Западной Европе. Статья опубликована в Nature.

//Шоу-бизнес

Дизайнер оценил квартиру Алибасова и вспомнил о психиатрах

Дизайнер оценил квартиру Алибасова и вспомнил о психиатрах

Дизайнер Сергей Сапонов заявил, что даже если Бари Алибасов и захочет продать свою квартиру в центре Москвы, то ему придётся доплатить покупателю. Сапонов оценил интерьер жилища продюсера и назвал его «кошмаром эпилептика».

//Шоу-бизнес

София Ротару не устояла перед уговорами Игоря Крутого и впервые в этом году выступила в России

София Ротару не устояла перед уговорами Игоря Крутого и впервые в этом году выступила в России

Знаменитая певица София Ротару в этом году ни разу не выступала в России. Но перед приглашением известного продюсера Игоря Крутого не устояла. Ротару выступила в Сочи на конкурсе "Новая волна".

//Новости МирТесен

//Новости партнеров

//Общество

В центре Севастополя на Историческом бульваре обнаружили мины времен Великой Отечественной войны

В центре Севастополя на Историческом бульваре обнаружили мины времен Великой Отечественной войны

На Историческом бульваре, что в центре Севастополя, и в совхозе Софьи Перовской обнаружили опасные находки – мины времен Великой Отечественной войны

//Шоу-бизнес

Бондарчука и Миронова обокрали на съемочной площадке

Бондарчука и Миронова обокрали на съемочной площадке

Российского актера, режиссера Федора Бондарчука и его коллегу Евгения Миронова накануне обокрали прямо на съемочной площадке в Москве. Об этом в четверг сообщает телеграм-канал Baza.

//Здоровье

Диетолог рассказала о трёх самых полезных дарах осени

Диетолог рассказала о трёх самых полезных дарах осени

Диетолог Елена Соломатина рассказала о трёх самых полезных осенних плодах. По её словам, употребление в пищу этих овощей и фруктов могут укрепить иммунитет и нормализовать работу всего организма.

//В мире

В партии Зеленского выявили дату готовящегося Порошенко госпереворота на Украине

В партии Зеленского выявили дату готовящегося Порошенко госпереворота на Украине

Бывший президент Украины Петр Порошенко готовится в декабре совершить государственный переворот. Такого мнения придерживается Елизавета Богуцкая, депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа».

//Экономика

Россия оплатит долги в СЕ за 2017 и 2018 годы

Россия оплатит долги в СЕ за 2017 и 2018 годы

Российская Федерация оплатит задолженность по членским взносам в Совете Европы за 2017 и 2018 год, заявили в правительстве. Ранее Россия погасила долг перед СЕ за текущий год, сумма составила 33 миллиона евро.

//Общество

Эксперт рассказала, почему россияне не смогут работать меньше

Эксперт рассказала, почему россияне не смогут работать меньше

Эксперт Людмила Иванова-Швец рассказала, что, несмотря на развитие современных технологий, россияне в ближайшем будущем могут не ждать сокращения рабочей недели до 12 часов.

//Армия

Более 13 тысяч молодых офицеров пополнили Вооруженные Силы РФ в 2019 году

Более 13 тысяч молодых офицеров пополнили Вооруженные Силы РФ в 2019 году

В 2019 году образовательными организациями Минобороны России выпускается более 17 тысяч человек, включая молодых лейтенантов (более 13 тысяч) и воспитанников довузовских учебных заведений (свыше 1 тысячи 600 человек).

//Шоу-бизнес

Лоза оценил поведение Киркорова на "Новой волне"

Лоза оценил поведение Киркорова на "Новой волне"

Юрий Лоза прокомментировал видео, на котором Филипп Киркоров ругает организаторов музыкального конкурса «Новая волна». Киркорова возмутило, что ему не предоставили необходимого оборудования для репетиции.

//Общество

Мусульманский феминизм. Дискриминация женщин в исламе: есть или нет?

Мусульманский феминизм. Дискриминация женщин в исламе: есть или нет?

Являясь для мусульман не религией, а образом жизни, Ислам для многих, увы, ассоциируется с терактами, убийствами и угнетением женщин. Священная книга мусульман – Коран, источник вероучения и житейской мудрости, состоит из 114 сур, в которых упоминается 24 женских персонажа.

//Непознанное

Павел Глоба назвал знаки зодиака, которые столкнутся с трудностями в сентябре

Павел Глоба назвал знаки зодиака, которые столкнутся с трудностями в сентябре

Людям, рожденным под знаками Тельца, Девы и Рыб, суждено столкнуться с трудностями в следующем месяце. Об этом говорится в опубликованном интернет-СМИ гороскопе российского астролога Павла Глобы.

//Армия

1 сентября в 35 военных вузах России приступят к учёбе 12 тысяч курсантов

1 сентября в 35 военных вузах России приступят к учёбе 12 тысяч курсантов

С 1 сентября в 35 вузах по 276 военным специальностям приступят к обучению более 12 тыс. курсантов, что составляет 100% планового задания.

//Армия

СМИ: немецким солдатам не хватает обуви

СМИ: немецким солдатам не хватает обуви

Немецкая армия сталкивается не только с материально-техническими проблемами. Теперь военным не хватает даже предметов первой необходимости - армейской обуви, пишет газета Die Welt.

//Армия

С 1 сентября расширится сеть суворовских училищ и кадетских корпусов

С 1 сентября расширится сеть суворовских училищ и кадетских корпусов

Об этом рассказал журналистам начальник Главного управления кадров Минобороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин.

//В мире

Опубликован прогноз о широкомасштабной гражданской войне на Украине и ее распаде

Опубликован прогноз о широкомасштабной гражданской войне на Украине и ее распаде

Украину в будущем ждет широкомасштабная гражданская война и распад государства. Соответствующий прогноз содержится в публикации, появившейся некоторое время назад в отечественной блогосфере.

//Армия

Конкурс в довузовские образовательные организации Минобороны РФ вырос за год

Конкурс в довузовские образовательные организации Минобороны РФ вырос за год

В довузовских образовательных организациях средний конкурс составил 3,6 чел. на место (в прошлом году – 3,3 чел.). При этом для отбора и зачисления наиболее подготовленных кандидатов экзаменационные задания по предметам имели повышенный уровень сложности.

//Непознанное

Предсказание «спящего пророка» из США о будущем России вспомнили в интернете

Предсказание «спящего пророка» из США о будущем России вспомнили в интернете

В сети вспомнили предсказание о России, которое сделал перед своей смертью американский мистик и медиум Эдгар Кейси. Соответствующая публикация появилась некоторое время назад в отечественной блогосфере.

//Общество

Андрей Разин призвал поддержать Филиппа Киркорова

Андрей Разин призвал поддержать Филиппа Киркорова

В связи с возникшим на фестивале «Новая волна» скандалом, продюсер Андрей Разин выразил поддержку королю российского шоу бизнеса.

//Здоровье

Врачи назвали распространенные причины головной боли

Врачи назвали распространенные причины головной боли

Головная боль может застигнуть врасплох даже без очевидных причин. Врачи объяснили, что может стать причиной резкой головной боли и как обезопасить себя от неприятного недуга.

//Новости партнеров

//Интервью

Губернатор Иркутской области о наводнениях, пожарах и жесткой политической борьбе

Губернатор Иркутской области о наводнениях, пожарах и жесткой политической борьбе

Этим летом Приангарье стало эпицентром природных катаклизмов. Ливневые дожди привели к чудовищным наводнениям в одной части региона, засуха же и аномальная жара спровоцировали пожары на севере. Глава Иркутской области в интервью ответил на актуальные вопросы «Аргументов недели».

//В мире

На Украине названы кандидатуры на пост главы МВД

На Украине названы кандидатуры на пост главы МВД

В четверг, 29 августа, депутат фракции "Слуги народа" Ирина Верещук рассказала, кого президент Украины Владимир Зеленский рассматривает на пост главы Министерства внутренних дел.

//В мире

В ДНР сделали экстренное заявление о неравном бое с ВСУ и пленении ополченцев

В ДНР сделали экстренное заявление о неравном бое с ВСУ и пленении ополченцев

Ополченцы Народной милиции ДНР приняли неравный бой с украинскими диверсантами и понесли потери. Об этом говорится в экстренном заявлении оборонного ведомства, распространенном отечественными интернет-СМИ.

//Происшествия

Автомобиль упал на палатку для массажа на пляже в Судаке

Автомобиль упал на палатку для массажа на пляже в Судаке

В четверг, 29 августа, министр чрезвычайных ситуаций по Республике Сергей Шахов сообщил, что на одном из пляжей в районе Судака на мысе Меганом в Крыму автомобиль рухнул на палатку.

//В мире

СМИ: В убийстве Александра Захарченко могли участвовать сотрудники его личной охраны

СМИ: В убийстве Александра Захарченко могли участвовать сотрудники его личной охраны

В убийстве Александра Захарченко могли принимать участие сотрудники личной охраны бывшего главы ДНР. Глава Донецкой народной республики погиб в результате взрыва в кафе "Сепар" 31 августа 2018 года.

//Происшествия

На юге Крыма пропали два подростка

На юге Крыма пропали два подростка

Стало известно о двух подростках, которые пропали без вести на южном берегу Крыма. Отмечается, что два молодых человека покинули дом 25 августа и с тех пор не сообщили о своём местонахождении.

//Новости СМИ2

//Интервью

Губернатор Иркутской области: Я убежден, что наши люди судят не по словам, а по делам

Губернатор Иркутской области: Я убежден, что наши люди судят не по словам, а по делам

Глава Иркутской области Сергей Георгиевич Левченко дал эксклюзивное интервью «Аргументам недели». В ходе беседы он рассказал «АН» о политической борьбе в регионе, дал свою оценку приговору мэру Ольхона, а также предоставил статистические данные о результатах деятельности на посту губернатора.

//Шоу-бизнес

Что известно о последних днях жизни актера Александра Числова

Что известно о последних днях жизни актера Александра Числова

Актер Александр Числов, известный по ролям в сериалах "Папины дочки", "Каменская", фильмам "Легенда №17", "Сто дней до приказа" и многих других, умер на 55-м году жизни в четверг, 29 августа, в больнице.

//В мире

В столовой Верховной Рады подорожала еда

В столовой Верховной Рады подорожала еда

Меню более разнообразное, но блюда стоят дороже, чем в прошлом году. Такое наблюдение сделали парламентские журналисты на Украине.

//В мире

Меркель и Путин провели телефонный разговор

Меркель и Путин провели телефонный разговор

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт сообщил темы, о которых говорили лидеры обеих стран.

//В мире

МИД Белоруссии объяснил отказ Лукашенко ехать в Польшу

МИД Белоруссии объяснил отказ Лукашенко ехать в Польшу

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз отреагировал на сообщение о том, что президент Александр Лукашенко не поедет на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны в Польшу из солидарности с Владимиром Путиным.

//Наука

Предполагаемый срок гибели всего человечества вычислили ученые

Предполагаемый срок гибели всего человечества вычислили ученые

Человечество может погибнуть к середине текущего столетия. К такому выводу в ходе своих расчетов пришли ученые, говорится в материале, выложенном некоторое время назад на страницах отечественных интернет-СМИ.

//Новости МирТесен

//Шоу-бизнес

В правительстве Бузову назвали лидером общественного мнения

В правительстве Бузову назвали лидером общественного мнения

Вице-премьер Максим Акимов предложил привлечь известную телеведущую и начинающую певицу Ольгу Бузову к работе в правительстве. По его словам, знаменитость могла бы отвечать за пропаганду безопасности на дорогах.

//Экономика

Почему инвесторы уходят из России?

Почему инвесторы уходят из России?

За последние годы Россия повысила свой рейтинг в Doing Business. Однако количество инвесторов сократилось в пять раз. Зарубежный бизнес не видит в стране благоприятных условий для развития. Иностранцы больше смотрят не на показатели, а на реальную экономическую картину в России.

//Жаркое из блогов

Этим интересовались ребята, живущие в нескольких тысячах километров от Донбасса!

Этим интересовались ребята, живущие в нескольких тысячах километров от Донбасса!

//В мире

Генпрокурор Украины показал заявление о своем увольнении

Генпрокурор Украины показал заявление о своем увольнении

Юрий Луценко подал заявление о снятии его с поста генерального прокурора Украины. Сразу после подписи он продемонстрировал документ журналистам.

//В мире

Киевский эксперт раскрыл, какая иностранная структура управляет экономикой Украины

Киевский эксперт раскрыл, какая иностранная структура управляет экономикой Украины

Экономикой Украины руководят не чиновники в Киеве, а Международный валютный фонд. С соответствующим заявлением в разговоре с представителями СМИ выступил Вадим Карасев, украинский политический эксперт.

//Интервью

Губернатор Иркутской области: «...я прекрасно видел, как люди работают сутками...»

Губернатор Иркутской области: «...я прекрасно видел, как люди работают сутками...»

Глава Иркутской области Сергей Георгиевич Левченко дал эксклюзивное интервью «Аргументам недели». В ходе беседы он рассказал «АН» о работе своей команды, а также о том, какую помощь оказали его региону федеральные службы.

//В мире

СМИ: Трамп соврал 48 раз за 6 дней

СМИ: Трамп соврал 48 раз за 6 дней

Американские источники проанализировали высказывания президента Соединённых Штатов Дональда Трампа за неделю. По мнению экспертов, глава государства соврал 48 раз за последние 6 дней.

//Потребитель

Эх хвост, чешуя - не поесть нам ничего

Эх хвост, чешуя - не поесть нам ничего

Статистические данные государственного Росстата по потреблению россиянами рыбной продукции разнятся с данными представителей рыбной отрасли страны. И не в пользу официальной статистики.

//Общество

Соловьев объяснил, почему Украина стала интереснее размера пенсии в РФ

Соловьев объяснил, почему Украина стала интереснее размера пенсии в РФ

Известный российский телеведущий Владимир Соловьёв объяснил, почему на телевидении стали чаще обсуждать Украинцу, чем пенсионную реформу в РФ. По его словам, зрителю пенсии стали менее интересны.

//Спорт

Пик карьеры у новичка «Динамо» Клинтона Нджие был четыре года назад

Пик карьеры у новичка «Динамо» Клинтона Нджие был четыре года назад

Летом московское «Динамо» приобрело у «Марселя» камерунского нападающего Клинтона Нджие. Что это за футболист, рассказал еженедельнику «Аргументы недели» специальный корреспондент издания во Франции Василий Комаров.

//В мире

Помощник Трампа Болтон считает, что Путин не вернется в G8 без согласия его участников

Помощник Трампа Болтон считает, что Путин не вернется в G8 без согласия его участников

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон высказал мнение, что российский президент Владимир Путин не вернется в G8 без согласия участников "Большой семерки".

//В мире

Единственный вариант прекращения гражданской войны в Донбассе назвали в Госдуме

Единственный вариант прекращения гражданской войны в Донбассе назвали в Госдуме

В российской Государственной Думе обозначили единственный вариант остановки гражданской войны в Донбассе. По данному вопросу в разговоре с представителями СМИ высказался депутат Антон Морозов.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным
2

Актёр Александр Числов умер в возрасте 54 лет
3

Жителей некоторых районов Подмосковья предупредили о нашествии змей
4

МИД Белоруссии объяснил отказ Лукашенко ехать в Польшу
5

Медики рассказали об опасности употребления орехов

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры