Через 5 лет в России перестанут продавать кинескопные телевизоры

По данным маркетинговых исследований, ЖК-телевизоры набирают большую популярность, и как ожидается, после 2015 года телевизоры с устаревшей кинескопной технологией практически исчезнут из продажи.

По данным cnews.ru, в 2010 году ЖК-телевизоры по объемам поставок займут 76% рынка и 79% в 2014 году.

На втором месте по популярности - кинескопные устройства, доля которых неуклонно сокращается. В 2010 году их будет поставлено в Россию 1,3 миллиона штук, а в 2014 году - только 193 тысячи. После 2015 года телевизоры с устаревшей кинескопной технологией практически исчезнут из продажи.

Плазменные телевизоры по итогам текущего года займут 13% от общего объема поставок телевизоров на российский рынок. По оценке аналитиков, к 2014 году доля плазменных устройств возрастет до 21%.