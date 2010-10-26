Дети просят на Рождество не игрушки, а гаджеты

На предстоящие рождественские праздники дети мечтают получить высокотехнологические гаджеты, а не традиционные игрушки, говорится в исследовании, проведенном компания Duracell Toy Report в Великобритании.

Продукция от корпорации Apple - смартфон iPhone 4, плеер iPod touch и компьютерный планшет iPad - составляют тройку самых желанных подарков.

За ними следуют беспроводной контроллер Kinect для игровой консоли Xbox 360 от Microsoft и "интерактивные хомячки" Zhu Zhu Pet Hamsters, затем, на шестом месте расположилась видеокамера Flip.

В десятку желанных подарочков также вошли костюм Базза Лайтера из мультфильма "История игрушек 3", контроллер Move для приставки PlayStation 3, видеоигра LEGO о Гарри Поттере и кукла Barbie Video Girl со встроенной в грудь видеокамерой.

Как передают Вести, ссылаясь на The Daily Telegraph, этот "рейтинг" свидетельствует о о взрослых вкусах детей при выборе подарков, пишет.

В опросе приняли участие 2138 детей и их родители. Согласно британским исследованиям, у детей сейчас в два раза больше игрушек, чем было у их родителей в том же возрасте.