В Москве пройдет неделя Российского Интернета

В Москве, в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" с 21 по 23 октября пройдет неделя Российского Интернета (RIW-2010).

В мероприятии примут участие специалисты российских и зарубежных IT-компаний, а также сами Интернет-пользователи. Добавим, в рамках этого события состоится масштабная выставка "Интернет–2010, где будет предоставлена возможность ознакомиться с новыми проектами лидеров Интернет-отрасли.