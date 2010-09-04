Toshiba отзывает 41 тысячу ноутбуков по всему миру из-за угрозы воспламенения

Компания Toshiba, являющаяся одним из крупнейших японских производителей электроники и бытовой техники, отзывает 41 тысячу ноутбуков по всему миру из-за угрозы воспламенения.

Как стало известно, компания получила свыше ста обращений потребителей из США, Канады и европейских стран с жалобами на перегрев компьютеров их блоков питания.

В двух случаях владельцы ноутбуков получили легкие ожоги.



