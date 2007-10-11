Михаил Леонтьев призывает к холодной войне?

«Аргументы неделi»: Первый канал начинает показ 8-серийного документального фильма Михаила Леонтьева «Большая игра». Он посвящен противостоянию России и внешнего мира на протяжении последних 200 лет. Что послужило толчком к его созданию?

МИХАИЛ Леонтьев: Мы исследуем ситуацию, сложившуюся вокруг России с конца XVIII века до наших дней. Подробно разбираем все мировые войны, холодную войну, локальные конфликты так называемого мирного времени, гибель советской империи, раскрываем величайшие политические интриги и тайные ходы главных игроков на политической карте мира. Все у нас почему-то рады, что холодная война закончилась. Боятся ее. А ее не надо бояться, ее надо заслужить. Холодная война – это большая игра равных соперников. И рассказ о холодной войне – это не урок ненависти к тем, кому мы проиграли, а подробный рассказ о том, чем тешатся великие державы в промежутке между войнами настоящими. Все мы думаем, что афганская война – это война СССР с моджахедами. А их было 5. Мы расскажем обо всех.

Когда мы говорим о событиях прош­лых столетий, то максимально используем хронику, архивные документы, карты. В фильме множество бесед с экспертами по теме, в том числе с британскими и американскими аналитиками. Мы не могли отказать себе в удовольствии «склеить» реальные речи Генри Киссинджера и Збигнева Бжезинского в поразительный диалог… о развале СССР. Наш фильм – это концентрированный, сверхнасыщенный информационным кислородом проект, без лирических отступлений и связок, рассчитанный на умного зрителя.