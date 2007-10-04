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Даты и люди: 4 – 10 октября

№ 40(74) от 03.10.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Даты и люди: 4 – 10 октября

 5 октября – 200 лет назад  (1807 г.) в Гибралтаре произошла стычка русской эскадры адмирала Д. Сенявина с английским флотом. С нее началась забытая ныне Англо-русская морская война 1807–1812 гг. (после подписания Александром I Тильзитского мира с Наполеоном Англия стала нашим противником). Обе стороны, однако, мудро уклонялись от активных действий, а русский флот, задержанный у Лиссабона в 1808 г., британский адмирал Коттон принял «на сохранение» с условием вернуть через 6 месяцев после окончания войны. С вторжением Бонапарта в Россию Англия вновь стала нашей союзницей.

 6 октября – 120 лет со дня рождения Шарля Ле Корбюзье (1887–1965 гг.), одного из создателей нового, «облегченного» архитектурного стиля ХХ века.

 8 октября – 10 лет назад (1997 г.) в Москве помилован агент МИ-6, бывший сотрудник КГБ Виктор Макаров, осужденный за шпионаж в 1987 году. Макаров уехал в Англию, и по последним сведениям, живет там на нищенскую пенсию в 11.000 фунтов стерлингов в год.

 9 октября – 40 лет назад (1967 г.) в Боливии погиб Эрнесто Че Гевара, кубинский революционер, романтический символ леваков всего мира.

 

Георгий ДЕЖКИН,
Валерий СТАНИСЛАВСКИЙ

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