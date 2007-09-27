Даты и люди: 27 сентября – 3 октября

27 сентября – 350 лет со дня рождения царевны Софьи – сводной сестры и главной соперницы Петра I в борьбе за престол. Правила в 1682–1689 годах. «Имела много ума, сочиняла стихи, писала и говорила хорошо, с прекрасной наружностью соединяла множество талантов; все они были омрачены громадным ее честолюбием» (Вольтер).



29 сентября – 50 лет со дня «Кыштымской аварии», первой в СССР радиационной катастрофы. На атомном комбинате «Маяк» произошел взрыв емкости с жидкими высокоактивными отходами. Возникшее радиоактивное облако вызвало загрязнение на площади 23 тыс. кв. километров. Из 23 деревень пришлось эвакуировать более 10 тыс. человек, общее число пострадавших – 124 тыс. человек. Последствия аварии не ликвидированы до сих пор.



1 октября – 30 лет назад (1977) сыграл прощальный матч великий Пеле. Первый тайм он играл за свой последний клуб (нью-йоркский «Космос»), второй – за первый (бразильский «Сантос»).



3 октября – начало эры видео. 55 лет назад (1952) в Лос-Анджелесе состоялась первая запись изображения на магнитную пленку. Новая технология резко расширила возможности телевидения – до того вещание было возможно лишь в прямом эфире.



