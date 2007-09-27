//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//История

Даты и люди: 27 сентября – 3 октября

№ 39(73) от 26.09.2007 [«Аргументы Недели », Георгий ДЕЖКИН, Валерий СТАНИСЛАВСКИЙ ]

Даты и люди: 27 сентября – 3 октября

 27 сентября – 350 лет со дня рождения царевны Софьи – сводной сестры и главной соперницы Петра I  в борьбе за престол. Правила в 1682–1689 годах. «Имела много ума, сочиняла стихи, писала и говорила хорошо, с прекрасной наружностью соединяла множество талантов; все они были омрачены громадным ее честолюбием» (Вольтер).

 29 сентября – 50 лет со дня  «Кыштымской аварии», первой в СССР радиационной катастрофы. На атомном комбинате «Маяк» произошел взрыв емкости с жидкими высокоактивными отходами. Возникшее радиоактивное облако вызвало загрязнение на площади 23 тыс. кв. километров. Из 23 деревень пришлось эвакуировать более 10 тыс. человек, общее число пострадавших – 124 тыс. человек. Последствия аварии не ликвидированы до сих пор.

 1 октября – 30 лет назад (1977) сыграл прощальный матч великий Пеле. Первый тайм он играл за свой последний клуб (нью-йоркский «Космос»), второй – за первый (бразильский «Сантос»).

 3 октября – начало эры видео. 55 лет назад (1952) в Лос-Анджелесе состоялась первая запись изображения на магнитную пленку. Новая технология резко расширила возможности телевидения – до того вещание было возможно лишь в прямом эфире.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//В мире

Украинский политолог раскрыл единственную возможность завершить войну в Донбассе

Украинский политолог раскрыл единственную возможность завершить войну в Донбассе

Украинский политический эксперт Михаил Погребинский рассказал, какие действия необходимо предпринять Киеву, чтобы завершить войну в Донбассе. По данному вопросу аналитик высказался в разговоре со СМИ.

//Политика

Украинские моряки выехали из СИЗО в Лефортово, сообщил адвокат

Украинские моряки выехали из СИЗО в Лефортово, сообщил адвокат

Адвокат Николай Полозов сообщил, что украинские моряки, которые были задержаны за провокацию в Керченском проливе, покинули следственный изолятор "Лефортово" в Москве.

//Политика

Путин позвонил Памфиловой из-за совершенного на нее нападения

Путин позвонил Памфиловой из-за совершенного на нее нападения

Президент РФ Владимир Путин позвонил председателю Центризбиркома Элле Памфиловой, чтобы выразить ей поддержку после нападения неизвестного преступника на ее дом. Российский лидер надеется, что злоумышленник скоро будет найден и задержан.

//новости партнеров

//Жаркое из блогов

Великая от Черного моря до Эгейского

Великая от Черного моря до Эгейского

В 80-е годы у нас в Старом Осколе было очень много болгар. Они по программе социалистической братской помощи занимались строительством. Ну как "занимались", получали две зарплаты, в Болгарии одну и в России вторую, и строили скажем так себе. Не лучше наших строителей. Но надо же было "кормить" чем то страны соцлагеря.

//Общество

Минфин разработал для россиян «гарантированный пенсионный продукт»

Минфин разработал для россиян «гарантированный пенсионный продукт»

Минфин РФ разработало новый законопроект по пенсионному обеспечению россиян. Документ c предварительным рабочим названием «О гарантированном пенсионном продукте» направлен на согласование в Минтруд.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Экс-депутат Рады обнародовал документы о катастрофическом состоянии армии Украины

Экс-депутат Рады обнародовал документы о катастрофическом состоянии армии Украины

Алексей Журавко, бывший депутат Верховной Рады, обнародовал документы Минобороны Украины, свидетельствующие о катастрофическом состоянии армии страны. Об этом рассказывается в публикации, появившейся в СМИ.

//Шоу-бизнес

Собчак и Богомолов отпразднуют свадьбу с размахом. Приглашены 300 человек

Собчак и Богомолов отпразднуют свадьбу с размахом. Приглашены 300 человек

Ксения Собчак и Константин Богомолов отпразднуют свадьбу с размахом. Знакомые режиссера рассказали, что в день свадьбы, ровно через неделю, в пятницу, 13, им пришлют СМС с адресом и временем.

//Происшествия

Подводная обсерватория исчезла со дна Балтийского моря

Подводная обсерватория исчезла со дна Балтийского моря

В Центре океанических исследований имени Гельмгольца GEOMAR сообщили, что со дна Балтийского моря пропала немецкая подводная обсерватория, использовавшаяся для сбора научных данных.

//Политика

Трамп пытается шантажировать Зеленского?

Трамп пытается шантажировать Зеленского?

Президент США оказывает политическое давление на своего украинского коллегу. Американская газета Washington Post сообщила о большой игре против Зеленского, которая развернулась в Соединенных Штатах.

//Новости партнеров

//В мире

Испытания нового Boeing провалилась

Испытания нового Boeing провалилась

Американская авиастроительная корпорация Boeing столкнулась с техническими проблемами во время испытаний нового лайнера Boeing-777X. В компании заявили, что самолёт был большей нагрузке, чем при обычном полёте.

//Здоровье

Врач-онколог назвал симптомы, сигнализирующие о раке головы или шеи

Врач-онколог назвал симптомы, сигнализирующие о раке головы или шеи

Врач-онколог назвал симптомы, сигнализирующие о раке головы или шеи. Незаживающая ранка на языке или расцарапанная родинка - повод обратиться к онкологу. Среди симптомов - нарастающая осиплость голоса.

//Новости СМИ2

//В мире

Американский эксперт назвал США "увядающей сверхдержавой"

Американский эксперт назвал США "увядающей сверхдержавой"

Американский профессор Азим Ибрагим заявил, что с приходом к власти Дональда Трампа Соединенные Штаты перестали использовать имперские амбиции и больше не являются надёжными партнёрами стран НАТО. По его мнению, США начинает терять статус сверхдержавы.

//Политика

Жители Казани объявляют массовый импичмент депутатам

Жители Казани объявляют массовый импичмент депутатам

В столице Татарстана началась внутриполитическая революция. Местные жители начали кампанию по отзыву депутатов. Об этом сообщают местные СМИ.

//Шоу-бизнес

Божена Рынска на всякий случай выбрала опекунов для еще нерожденной дочери

Божена Рынска на всякий случай выбрала опекунов для еще нерожденной дочери

Светский обозреватель Божена Рынска на всякий случай выбрала опекунов для еще нерожденной дочери. 44-летняя вдова медиаменеджера Игоря Малашенко ждет ребенка. Рынска мечтала о ребенке.

//Происшествия

Полиция задержала вора, который готовил завтрак в чужом доме

Полиция задержала вора, который готовил завтрак в чужом доме

В американском штате Флорида полиция задержала мужчину, который пробрался в чужой дом, чтобы позавтракать. Отмечается, что до этого злоумышленник хотел ограбить хозяина.

//Общество

Умер бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов

Умер бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов

7 сентября после продолжительной болезни скончался бывший губернатор Амурской области Анатолий Белоногов. Экс-главе Приамурья было 80 лет. Белоногов руководил регионом с 1997 года по 2001 год.

//Шоу-бизнес

Елена Малышева раскрыла секрет счастливого брака

Елена Малышева раскрыла секрет счастливого брака

Известная телеведущая и врач Елена Малышева рассказала, как ей удаётся уживаться с мужем. Знаменитость поведала о вредных привычках своего супруга - профессора Московского государственного медико-стоматологического университета, доктора медицинских наук Игоря Малышева.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Актер Григорий Антипенко поделился о важных измнениях в личной жизни

Актер Григорий Антипенко поделился о важных измнениях в личной жизни

Актер, звезда сериала "Не родись красивой" Григорий Антипенко рассказал о рождении у него четвертого сына. Оказывается, 44-летний Григорий официально женился. В семье летом случилось прибавление.

//В мире

Освобожденные Киевом россияне вылетели в Москву

Освобожденные Киевом россияне вылетели в Москву

Специальный борт "Россия" Ту-204 , который забрал освобождённых Киевом россиян, вылетел из украинского аэропорта "Борисполь". Отмечается, что самолёт в ближайшее время будет в столичном аэропорту "Внуково".

//Происшествия

Российский турист погиб на курорте во Вьетнаме

Российский турист погиб на курорте во Вьетнаме

В субботу, 7 сентября около 10.30 (06.30 мск) в курортной зоне Муйне на юге Вьетнама утонул российский турист. Отмечается, что 46-летний Александр Колосков пытался справиться с сильным течением недалеко от берега.

//Шоу-бизнес

Лолита Милявская считает, что ей с мужем надо было не расставаться, а работать над отношениями

Лолита Милявская считает, что ей с мужем надо было не расставаться, а работать над отношениями

Лолита Милявская переживает из-за решения ее молодого мужа Дмитрия Иванова развестись с ней. Лолита считает, что они с супругом сделали за годы совместной жизни много ошибок. И надо было обратиться к психологу.

//Здоровье

Учёные сообщили, от чего женщины страдают больше мужчин

Учёные сообщили, от чего женщины страдают больше мужчин

Специалисты Университета Арканзаса в США сообщили о проблемах, которые женщины испытывают чаще мужчин при использовании электронных устройств. По их словам, некоторые из них способны оказывать серьёзное влияние на женское здоровье.

//В мире

Вышинский летит из Киева в Москву

Вышинский летит из Киева в Москву

Украина Кирилл Вышинский, освобожденный в конце августа украинским судом, летит в Москву. Ранее гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев сообщил, что самолет с Вышинским на борту готовится через несколько минут вылететь в российскую столицу.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Экс-король Малайзии пожалел о браке с россиянкой Оксаной Воеводиной
2

В посольстве США на Украине оценили визит Путина в Крым
3

Шотландия терпит поражение от России 1:2
4

Четыре убивающие мозг человека распространенные привычки перечислили специалисты
5

Пять признаков наступающего инсульта головного мозга перечислили специалисты

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры