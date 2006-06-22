Даты и люди: 22 – 28 июня

22 июня 1823 г. – министром внутренних дел России назначен барон Балтазар Балтазарович Кампенгаузен. Отличался исключительной честностью и у него тут же начались трения с вороватыми чиновниками-аристократами. Не прошло и двух месяцев, как в августе 1823-го Кампенгаузен скончался «по неизвестной причине».



23 июня 1937 г. – в Испании после захвата франкистами столицы Страны Басков Бильбао советский военный советник Хаджи-Умар Джиорович Мамсуров по заданию командования приступает к организации партизанского движения в тылу противника. Событие интересно тем, что одна из операций диверсантов Мамсурова стала сюжетной канвой знаменитого романа Эрнеста Хемингуэя «По ком звонит колокол». Сам Мамсуров в СССР дослужился до генерал-полковника. В Испании они дружили с Хемингуэем, который знал Мамсурова как «македонца Ксанти».



24 июня 1942 г. – на второй день Великой Отечественной войны написана песня «Священная война». Через несколько дней исполнена на Белорусском вокзале в Москве перед отъезжающими на фронт бойцами. Там, где впервые прозвучала песня, ныне установлена мемориальная доска.



25 июня – 45 лет кинорежиссеру Тимуру Бекмамбетову. Обратил на себя внимание в первые постперестроечные годы рекламными роликами банка «Империал». Создатель картин «Ночной дозор» и «Дневной дозор» – нашего «ответа Голливуду».



28 июня 1946 г. – на Горьковском автозаводе собрана «Победа» – первый советский серийный легковой автомобиль. Вопреки расхожим легендам «Победа» – это не «перепечатка» с одной из трофейных модификаций «опеля», а полностью оте­чественная разработка, созданная советскими инженерами еще в годы войны. Для своего времени машина оказалась исключительно удачной. После снятия «Победы» с конвейера «ГАЗа» лицензия была передана Польше, и там под названием «Варшава» машина выпускалась аж до 1974 года.