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День рождения летающих тарелок

24 июня 1947 г. впервые зарегистрировано появление НЛО

№ 7(7) от 22.06.2006 [«Аргументы Недели », Андрей МАРТЫНОВ ]

День рождения летающих тарелок

 ВСЕ началось с Кеннета Арнольда. Не искал человек славы – она его сама нашла и вцепилась, как собака в лодыжку. Сотни книг, интернет-сайтов, газетных статей обязательно упоминают о том, что 24 июня 1947 г. Кеннет Арнольд, бизнесмен и пилот-любитель, пролетая над Каскадными горами (штат Вашингтон), увидел в небе странные объекты, похожие, как объяснил он репортеру местной газеты, на «блюдца, скользящие по воде». Оказалось – это первое зафиксированное официально свидетельство о появлении НЛО. Вслед за сообщением Арнольда посыпались новые. «Блюдца» превратились в «летающие тарелки», а там и рукой подать до науки (или лженауки?) уфологии. Кеннет Арнольд, таким образом, оказался у ее истоков.

 Но если Арнольд и мечтал об известности, то совсем другого рода. Олимпийская медаль – вот чем он, пожалуй бы, гордился! С юности Кен был завзятым спортсменом, занимался легкой атлетикой, американским футболом. Еще любил собак. Как совместить две эти страсти – спорт и собаки? Очень просто: Арнольд начал участвовать в гонках на собачьих упряжках. Не олимпийский, правда, вид спорта, но главное ведь, чтобы самому нравилось.

 В 1947-м ему было 32 года. Экзоти­ческие увлечения остались позади. После окончания университета Кен работал в фирме Red Comet, Inc. (Литтлтон, Колорадо), ставившей автоматические противопожарные системы. Служба нравилась еще и тем, что было много командировок, а у Арнольда появилась новая страсть: пилотирование. Вот и совмещал приятное с полезным, совершая на своем самолете полеты за счет фирмы.

 24 июня он летел из Чехейлиса в Якиму (маленькие городки в штате Вашингтон). С земли передали, что где-то в Каскадных горах потерпел аварию военно-транспорт­ный самолет. Нашедшему – премия 5000 долларов. Арнольд решил поискать и чуть отклонился от маршрута. У горы Маунт-Рейнир он увидел девять плоских объектов, превышающих размерами любой известный самолет. Они «летели, как гуси», выстроившись в линию, с фантастической скоростью – по оценке Арнольда, свыше 2,7 тыс. км в час. Вернувшись, рассказал об увиденном диспетчерам в аэропорту и приятелям. Потом написал письмо армейскому командованию: вдруг какая-то новая коварная придумка русских? Очень скоро его атаковали журналисты, а комиссия ВВС занялась проверкой сведений… Так началась сенсация.

 Самому Арнольду она принесла больше расстройства, чем радости. Его, солидного человека, объявляли выдумщиком, сомневались в здравости ума. Арнольд стоял на своем: я это видел! Правда, добавлял: после всего, что сейчас прочел о себе в газетах, даже если замечу в небе летящий небоскреб – отвернусь и не буду обращать внимания.

 Что он наблюдал на самом деле – загадка до сих пор. Инопланетные корабли? Испытание летательных аппаратов неизвестного типа? Просто скопления снежной взвеси, которые ветер поднял с гор?

 Арнольд никогда не настаивал на «космической» версии увиденного. Он вообще старался держаться в стороне от шумихи. Да, давал интервью, да, в 1952 г. вместе с военным журналистом Реем Палмером опубликовал книгу о приключении возле Маунт-Рейнир. Но интересовали его гораздо больше самолеты и дела уже собственной фирмы по производству противопожарных систем. Жил в г. Бойси (штат Айдахо). Умер в 1984 году.

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