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Даты и люди: c 6 по 12 сентября

№ 36(70) от 05.09.2007 [«Аргументы Недели », Георгий ДЕЖКИН, Валерий СТАНИСЛАВСКИЙ ]

Даты и люди: c 6 по 12 сентября

 6 сентября - 70 лет исполнилось бы Геннадию Шпаликову, замечательному совет­скому киносценаристу и поэту, автору сценария таких картин, как «Я шагаю по Москве», «Мне двадцать лет», «Я родом из детства» и др. Покончил с собой в 1974 году.

«Я никогда не ездил на слоне,
Имел в любви большие неудачи.
Страна не пожалеет обо мне,
Но обо мне товарищи заплачут».
                 Г. Шпаликов

 8 сентября - 60 лет назад (1947 г.) советская кинозвезда Зоя Федорова была приговорена к 25 годам лагерей.

 10 сентября - 90 лет назад (1917 г.) другая замечательная женщина, анархистка Маруся Никифорова, возглавила боевой отряд из 200 мужчин, который в районе ГуляйПоля обезоружил часть Преображенского полка, захватив склады с винтовками. Командир бежал, солдаты сдались без боя и разъехались по домам.

 11 сентября - 140 лет назад (1867 г.) в гамбургском издательстве Отто Мейснера вышел первый том «Капитала» Карла Маркса. Тираж составил 1000 экз.

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