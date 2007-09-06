Даты и люди: c 6 по 12 сентября
№ 36(70) от 05.09.2007 [«Аргументы Недели », Георгий ДЕЖКИН, Валерий СТАНИСЛАВСКИЙ ]
6 сентября - 70 лет исполнилось бы Геннадию Шпаликову, замечательному советскому киносценаристу и поэту, автору сценария таких картин, как «Я шагаю по Москве», «Мне двадцать лет», «Я родом из детства» и др. Покончил с собой в 1974 году.
«Я никогда не ездил на слоне,
Имел в любви большие неудачи.
Страна не пожалеет обо мне,
Но обо мне товарищи заплачут».
Г. Шпаликов
8 сентября - 60 лет назад (1947 г.) советская кинозвезда Зоя Федорова была приговорена к 25 годам лагерей.
10 сентября - 90 лет назад (1917 г.) другая замечательная женщина, анархистка Маруся Никифорова, возглавила боевой отряд из 200 мужчин, который в районе ГуляйПоля обезоружил часть Преображенского полка, захватив склады с винтовками. Командир бежал, солдаты сдались без боя и разъехались по домам.
11 сентября - 140 лет назад (1867 г.) в гамбургском издательстве Отто Мейснера вышел первый том «Капитала» Карла Маркса. Тираж составил 1000 экз.
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