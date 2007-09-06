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Нежелезный

К 130-летию Феликса Дзержинского

№ 36(70) от 05.09.2007 [«Аргументы Недели », Сергей НЕХАМКИН ]

Нежелезный
В Орловском централе. 1914 г.

 Дзержинского не надо ни романтизировать, ни заляпывать грязью. Это типичная фигура своего времени. Но не дай бог, чтобы такое время повторилось.

Справка «АН»

 ДЗЕРЖИНСКИЙ Феликс Эдмундович (1877-1926). Революционер, после Октября - руководитель органов ВЧК-ОГПУ. Из семьи польского шляхтича. В 1895 г. вступил в Литов­скую социал-демократическую организацию, в 1900-м- в Со­циал-демократию Королевства Поль­ши и Литвы (СДКПиЛ). Пред­ставитель СДКПиЛ в ЦК РСДРП, в 1906-1912 гг. - член ЦК РСДРП (б). На каторге, в тюрьмах и в ссылках отбыл 11 лет. В декабре 1917 г. по предложению Ленина назначен председателем Всероссийской чрез­вычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК). В феврале 1922-го возглавил структуру, сменившую ВЧК, - Главное политическое управление (ГПУ) НКВД. Не оставляя этих постов, в 1921-1924 гг.- нарком путей сообщения, а с февраля 1924-го - и глава высшего хозяйственного органа страны - ВСНХ СССР. Со­ветская пропаганда романтизировала Дзержинского, подчеркивая идеализм и чистоту «железного Феликса». Сегодня чаще вспоминают о жесткости проводимого им «красного террора», сам Дзержинский предстает ограниченным фанатиком, одним из отцов «советского тоталитаризма».

Истоки

 1877 г., имение Дзержиново, Ошмян­ский уезд Виленской губернии. Ныне - Белоруссия, тогда - западная окраина Российской империи. Память о подавлении восстания 1863 г., начавшаяся русификаторская политика - саднящая рана для местного польского населения. Мальчик растет в среде, где российскую власть, «москалей» не любят. Нелюбовь к «москалям» он потом в себе изживет, став убежденным интернационалистом. Ненависть к российской власти останется.

 Отец рано умер, мать одна поднимала восьмерых детей. У семьи было около 100 га земли (в основном лес). Мать сдавала ее в аренду, с того жили. Быт - скудный, полукрестьянский.

 Судьбы родных дают представление о семейном характере. Братья. Игнаций - учитель, умер своей смертью. Стани­слав - банковский служащий, в 1917-м в Дзержинове убит грабителями (знакомые доверили на хранение деньги, какие-то бандиты прознали; Стах был при оружии, но убийцы прикинулись голод­ными беженцами, он пустил их в дом). Владислав видный польский ученый-медик, расстрелян немцами в концлагере за отказ сотрудничать. Казимир - инженер, жил в Дзержинове, расстрелян за связь с партизанами (работая в комендатуре, предупреждал местных жителей о готовящихся угонах в Германию). Сест­ры: Ядвига - жила в Москве, умерла в 1949-м; Альдона - жила в Польше, умерла в 1966-м; Ванда нелепо погибла в 14 лет - кто-то из братьев, балуясь, пальнул в окно из ружья, попал в нее. Сейчас пишут, что стрелял, конечно, Феликс. На самом деле - никто не знает: мать, оберегая психику потрясенных детей, категорически запретила обсуждать дома эту тему.

Образование

 В ПЕРВОМ классе Виленской гимназии Феликс оставлен на второй год. Полный курс не закончил, выпущен после семи классов с аттестатом: четверка по Закону Божию, две двойки (по русскому и греческому), остальное - тройки. Повод ехидничать? Но ведь мальчишка из деревни попал в гимназию, практически не владея русским языком! А преподавание на польском было запрещено.

 Кстати, в той же гимназии учился Юзеф Пилсудский, правда, был на 10 лет старше. Но можно судить о настроениях гимназистов.

 Русский язык Дзержинский в конце концов выучил (хотя говорил с акцентом). Сам выучил и немецкий. В ссылках перечитал много экономической и политической литературы. Шутил: для того человека и ссылают - на воле-то читать некогда.

Революционная борьба

 ПЕРВЫЙ опыт - неудачный: пошли с другом агитировать рабочих, а рабочие их побили. Позже, надо полагать, Феликс и с людьми научился говорить, а главное - ситуация изменилась: накатывала революционная волна. Занимался ли он только агитацией? Интересный вопрос. У Юлиана Семенова был роман «Горение» об этом периоде жизни Дзержинского - но где кончается истина и начинается буйная семеновская фантазия? Так или иначе из красных вождей Феликс за решеткой пробыл больше всех.

 Байки, что в тюрьмах будущий шеф ЧК корешился с уголовниками, одновременно был стукачом, и блатные раз его избили, в нашем разговоре напрочь отверг доктор исторических наук А. Плеханов, досконально знающий биографию Дзержинского: везде, даже на каторге, тот сидел с политическими, с уголовными не соприкасался. Режим? По-разному. Если очень суровый - это, как правило, из-за администрации. В Первую мировую, например, голодали: начальник сказал - пока солдаты на фронте не сыты, не дам преступникам брюхо набивать. После революции 1905 г. в Варшавской цитадели, где сидел Дзержинский, почти каждую ночь кого-то из его товарищей вешали. Что симпатий к власти, понятно, тоже не прибавило.

Женщины

 ПЕРВАЯ любовь, Юлия Гольдман, умерла от чахотки у Феликса на руках. Во время одной из ссылок он пережил страст­ный роман с Маргаритой Николаевой, тоже ссыльной. Но до близости не дошло: Дзержинский считал, что за этим положен брак, а врачи тогда ошибочно напророчили, что жить ему, туберкулезнику, - года два. Видимо, ранняя смерть отца и мучительное последующее выживание матери с детьми на руках сидели в памяти. Позднее Дзержинский женился на революционерке Софье Мушкат, родился сын, однако Софья с ребенком вскоре оказалась в эмиграции (вернулись в 1919-м), а он… Тюрьмы, революции, Гражданская война, работа - в общем, нормальной семейной жизни не знал.

 …В начале 1920-х комендант Лубянки ночью проверял кабинеты. В одном застукал сотрудника и сотрудницу, занимающихся… ну, вы поняли. Написал рапорт. Резолюция Дзержинского: не сметь издеваться, молодые люди любят друг друга, они не виноваты, что в Москве жилищный кризис и негде уединиться. Может, долгая собственная семейная неустроенность сидела в подсознании?

Говоря о ВЧК

 ТЕМ, кто оправдывает Дзержинского и ВЧК, стоит напомнить о заложниках, о ставших нормой арестах, о ночных расстрелах под тарахтение автомобильного мотора. Помню фразу из воспоминаний одного бывшего чекиста о своем товарище (и любимце Феликса Эдмундовича): «Уничтожение представителей буржуазных классов он считал гигиенической процедурой, чем-то вроде чистки зубов».

Прямая речь

 РЕПЛИКА Ф. Дзержинского в марте 1921 г.: «Наша революция вступила в трагический период (…) приходится карать не только классовых врагов, а и рабочих и крестьян в Кронштадте, в Тамбовской губернии (…). Но я не могу, поймите, не могу».

 Цит. по: Плеханов А. «ВЧК-ОГПУ в годы новой экономической политики 1921-1928».

 Тем, кто стенает о «красных палачах», стоит заглянуть в публиковавшиеся в тогдашних газетах «расстрельные списки». Там ведь не только «представители буржуазных классов». Сплошь и рядом значится: «за бандитизм»… «за убийства»… «за фальшивомонетничество»… Волей-неволей ЧК взяло на себя и задачу «укрощения стихии». Кто бы попытался сегодня честно определить процент невинно убиенных агнцев и процент за дело прирезанных козлищ?

 Это в принципе было сумасшедшее, вывихнутое время, когда жизнь человека не стоила ничего. Да - зверства ЧК. А Деникин вспоминает вакханалию белых контрразведок, ставших «очагами провокации и организованного грабежа». А Махно в прин­ципе был против государ­ственного насилия, да военная реальность вынудила создать контрразведку  - и потянулись, вспоминал его соратник Волин, «вереницы людей с жалобами»: убийства, пытки…

Кстати

 МЕЖДУ прочим - кто только в первые чекисты не попадал! Доморощенные якобинцы? Выше крыши! Поэты? Пожалуйста. Садисты, бандиты вроде Леньки Пантелеева? Сколько угодно! Вроде спецслужба - но мандаты ВЧК умудрились заиметь лихие английские шпионы Рейли и Дюкс. Иногда в книгах «по теме» встречаешь фамилию и ахаешь - этих-то как сюда занесло? Дочь Витте. Или дочь известного черносотенца Маркова-второго. Правда, фамилии они носили не родительские, но пошли же служить! Тоже штрих времени.

 Только к 1923 г. более или менее определились с принципами отбора кадров.

Потом

 ИСКРЕННИЙ и аскетичный Дзержин­ский отстроил свое беспощадное ведомст­во - и вовремя умер в 1926-м. Интересно, висели его портреты в кабинетах следователей 1937 года?

 Софья Сигизмундовна Дзержинская потом служила в аппарате ВЧК-ОГПУ, в партийных органах. В войну - в радиоразведке, награждена орденом Ленина. Сын Ясик (Ян) работал в Госплане. У него было двое детей, так что сегодня в Москве живут внуки и правнуки грозного Феликса. Но с журналистами они не общаются.

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