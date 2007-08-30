Даты и люди: 30 августа – 5 сентября
№ 35(69) от 29.08.2007 [«Аргументы Недели », Георгий ДЕЖКИН, Валерий СТАНИСЛАВСКИЙ ]
1 сентября – 5 лет со дня смерти (2002 г.) Джованни Греко, жителя сицилийского города Ласкари. Этого человека прославили обстоятельства смерти. 63-летний Греко, чувствуя, что жизнь идет к закату, решил возвести себе мраморную усыпальницу. Проверяя, как строители положили на склепе крышу, он приставил лестницу, полез наверх, поскользнулся, упал, грохнулся головой о ступеньку и умер в собственной могиле.
2 сентября – 70 лет со дня смерти гораздо более известного человека – барона Пьера де Кубертена (1863–1937), основателя современного олимпийского движения, первого генерального секретаря, многолетнего президента и почетного президента Международного олимпийского комитета.
4 сентября – 65 лет назад (1942) в русскую литературу пришел Василий Теркин: газета Западного фронта «Красноармейская правда» начала печатать великую поэму Александра Твардовского.
4 сентября – 20 лет назад (1987 г.) в СССР к 4 годам заключения был приговорен не-
мецкий летчик-любитель Матиас Руст, посадивший самолет на Красной площади.
5 сентября – 10 лет назад в Москве, несмотря на шумные протесты, торжественно открылся памятник Петру I Зураба Церетели.
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