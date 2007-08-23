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Даты и люди: 23 – 29 августа

№ 34(68) от 23.08.2007 [«Аргументы Недели », Георгий ДЕЖКИН, Валерий СТАНИСЛАВСКИЙ ]

Даты и люди: 23 – 29 августа

 23 августа – 80 лет назад (1927 г.) в США казнили анархистов Никола Сакко и Бартоломео Ванцетти. Был ограблен и убит кассир, везший зар­плату рабочим обувной фабрики. Анархисты Сакко и Ванцетти числились в списках «радикалов», а полиция спешила закрыть дело. Тут же обнаружились «свидетели». Речь шла о чужаках-«итальяшках», «экстремистах». И хотя во время процесса обнаружились дейст­вительные участники налета, судебную машину было уже не остановить… Лишь в 1977 г. губернатор штата Массачусетс объявил о судебной ошибке и реабилитации Сакко и Ванцетти.

 

 24 августа 1906 г. – при Корпусе жандармов создано специальное подразделение – Дворцовая агентура (заведующий, 4 офицера и 275 агентов), обеспечивающее физическую (личную) охрану императора, его семьи и членов императорской фамилии.

 25 августа – 90 лет (1917 г.) с начала «корниловского мятежа». Главнокомандующий генерал Лавр Корнилов, понимая губительность деятельности большевиков, по договоренности с Временным правительством стал подтягивать к Петрограду верные части. Но Керенский неожиданно заподозрил его в намерении захватить власть. Корнилова обвинили в измене, бросили с группой соратников в Быховскую тюрьму. «Быховские арестанты» позднее встали во главе белого движения.

 

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