//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//История

Усталость металла

13 августа – 90 лет со дня рождения Альфрида Круппа фон Болен унд Гальбах, последнего из знаменитой династии пушечных королей Европы

№ 32(66) от 09.08.2007 [«Аргументы Недели », Елена СЪЯНОВА ]

Усталость металла
Гитлер, венгерский диктатор Хорти и Крупп на торжествах в связи со спуском на воду тяжелого крейсера «Принц Евгени

 В 1811 г. Фридрих Крупп основал в Эссене небольшое сталелитейное производство, в 1847-м его сын, знаменитый Альфред Крупп, отлил на нем первую пушку – а дальше из поколения в поколение слава династии росла. И крупповская сталь, и сами Круппы превратились в один из символов Германии. Но однажды наступил переломный момент – и для Германии, и для Круппов.

Кошелек или жизнь?

 13 МАЯ 1944 г. в лексиконе нацистских вождей впервые зазвучали слова «коллапс» и «катастрофа».

 Накануне 935 американских бомбардировщиков практически сравняли с землей все производство синтетического горючего в Германии. Это означало, по выражению министра вооружений Шпеера, что через месяц «армия встанет».

 Шпеер считал: быстрое восстановление и хотя бы частичный пуск производст­венных мощностей возможны в одном случае – если всю оборонную промышленность немедля отдать государству, то есть запустить «мобилизационный социализм» как «последний и единственный шанс избежать национального коллапса».

 Гитлер согласился. В начале лета 1944 г. в отеле «Кайзергоф» он собрал главных промышленников Третьего рейха. Здесь в былые «славные годы борьбы» фюрер встречался с воротилами бизнеса в надежде на очередное денежное вливание. Но теперь этого мало: магнаты должны были отдать все. На время. После победы конечно же отобранное вернут!

 Гитлер говорил проникновенно, напоминал об угрозе краха вековой немецкой мечты о расширении жизненного пространства, о силе германского духа – ее и предлагалось собравшимся проявить. Наконец, сформулировал альтернативу – или договорный «мобилизационный социализм» и победа или конфискация собственности союзниками и Сибирь.

 Магнаты хмурились, сопели. Глава «Стального треста» Фридрих Флик уже заерзал на стуле, готовясь отвечать… Но Флика опередили: высокий ровный голос, обращаясь к фюреру, произнес слова, от которых у Шпеера (по его признанию) заледенело сердце:

 – Система, созданная за 11 лет вашего руководства, оказалась лишь иллюзией порядка. Я ошибся, поставив на нее. За ошибки нужно платить. Я готов заплатить своей жизнью. Но не капиталом. Капитал Круппа нужен, чтобы создать другую систему, которая возродит Германию из пепла войны. И потому, мой фюрер, я говорю «нет».

 Так говорил Густав Крупп.

Густав

 ГУСТАВ Крупп фон Болен унд Гальбах… Одиннадцать лет назад, когда победивший на выборах Гитлер подобострастно и вкрадчиво излагал свою позицию олигархам страны, этот человек тем же ровным голосом тоже отвечал за всех: «От имени руководителей герман­ской промышленности я выражаю вам благодарность, господин канцлер, за ясное изложение вашей позиции. Мы полностью ее разделяем. От себя добавлю: мы, Круппы, никогда особенно не интересовались политикой. Но мы нуждаемся в хорошей политике для хорошей работы нашего капитала. Я говорю «да».

 Хорошая политика для хорошей работы? На заводах Круппов везде – в цехах, раздевалках, столовых – висел особо любимый хозяином лозунг: «SLAVEN SIND SKLAVEN» («СЛАВЯНЕ – ЭТО РАБЫ»). Лукавил старик, говоря, что Круппы не интересуются политикой!

Альфрид

 ЕГО сын, Альфрид (так он писал свое имя), сидевший рядом с отцом, на том совещании до крови искусал губы. Ведь решать-то должен был не отец, а он! Он, 37-летний Альфрид, а не престарелый Густав, был с 1943 г. фактическим руководителем концерна.

 Губы искусал, а против отца пойти не осмелился.

 Потом Альфрид будет писать письма Гитлеру и Шпееру, обвинять отца в «роковой ошибке», объясняться в преданности режиму и лично фюреру, вносить предложения по перестройке и модернизации своих заводов. Примет самое активное участие в осуществлении плана Шпеера по постепенному переводу военной промышленности под землю – чудовищное, варварское дело! На подземных «фабриках смерти» работали заключенные концлагерей – на полный износ, как одноразовые запчасти. Сохранилась фотография, приобщенная к материалам Нюрнбергского процесса: Альфрид Крупп вместе со Шпеером идут вдоль конвейера; видна часть стены, вдоль которой штабеля… нет, не готовой продукции, а – трупов. Это умершие рабочие.

 Фото, между прочим, следователи изъяли из архива канцелярии фюрера, значит, оно наверняка побывало в руках Гитлера. Зачем? Кому это могло быть нужно? Думаю, самому Альфриду! Так, по-видимому, он – грязью, кровью на руках – компенсировал «ошибку» отца, отказавшегося спасать Германию ценой «мобилизационного социализма».

Суд над Густавом

 И коллапс наступил…

 Сто с лишним лет крупповской империи, обслуживающей германские войны, должны были закончиться вместе с двенадцатью годами Третьего рейха.

 Прагматизм старого Круппа не спас его от Нюрнбергского трибунала. Но главный организатор перевооружения гитлеровской армии, пожертвовавший на поддержку НСДАП 12 млн. марок, Густав Крупп не появился в зале судебных заседаний.

 Официальная формулировка гласит: «Дело в отношении Густава Круппа фон Болен унд Гольбах, признанного медицинской комиссией тяжело больным, в связи с чем он не мог быть доставлен в суд, было производством приостановлено с оставлением материала в общем деле».

 Писали, что старик не то впал в маразм, не то парализован, и, в сущности, почти все судьи сошлись на том, чтобы вообще оставить его в покое. Однако советская сторона сделала простую вещь: напомнила список регалий «безобидного маразматика».

 Золотой значок нацистской партии. Имперский орел с надписью «Фюреру германской экономики». Два креста «За военные заслуги». Почетное звание «Пионер труда»… И т.д. и т.п.

 И «дело» старого Круппа из общего «дела» главных нацистских преступников все-таки не изъяли.

Суд над Альфридом

 ДО СИХ пор не могу понять, почему вместо старого Круппа между Шахтом и Деницем не сел молодой Альфрид. Офицер СС с 1933 г., сменивший семь постов в имперской и партийной иерархии, имевший награды от фюрера... Нацист до мозга костей!

 Альфрид всегда честно признавался, что его мало интересует прибыль концерна (которая, между прочим, только за 1933–34 год составила около 7 млн., а за 1939–40-й – уже почти 23 млн. марок). Нет, его волновала идея величия Германии и – что прин­ципиально – «любой ценой»! Получив машиностроительный завод в Краматорске, он в письме-благодарности фюреру написал, что видит это предприятие не столько прибыльным, сколько «воспитательно-образцовым» для рабов-славян.

 В Нюрнберге, однако, Альфрид струхнул. Объясняя американскому следователю свою службу режиму, заявил: «Экономика Германии нуждалась в спокойном и поступательном развитии. (…) Мы, Круппы, никогда много не занимались политикой. Нам нужна была система, которая бы хорошо функционировала и не мешала нам работать». То есть почти в точности повторил слова своего отца, сказанные Гитлеру.

 С одной стороны – вроде и конфликт поколений, с другой – далеко яблочко от яблоньки не откатилось.

 Альфрида все-таки судили. 17 августа 1947 г. «под давлением общественности» начался процесс над ним и еще несколькими руководителями концерна. Дали 12 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

 Но уже в феврале 1951-го освободили. Еще через год аннулировали и ту часть приговора, которая касалась конфискации имущества концерна. Альфрид получил обратно свое личное состояние в размере 10 млн. долл. США.

Последний из Круппов

 ПОСЛЕ суда американская пресса приводила высказывание Альфрида Круппа о том, что его миллионы «больше не могут служить Германии», а значит, и ему самому «больше не нужны». В письме сыну Альфрид развил эту мысль, пояснив, что «капиталы Круппа, если бы даже и вернулись, не смогли бы сейчас служить великой (существенное уточнение! – «АН») Германии».

 Он еще успел восстановить (пусть не в прежних масштабах) семейный бизнес, правда, заявив: «Больше – никаких пушек!» Но так или иначе Германия, строящаяся по плану Маршалла, Круппов не вдохновляла. Чему доказательство – судьба Арндта, сына Альфрида и внука Густава Круппов. Он отказался от наследственных прав (взяв, впрочем, немалую компенсацию), сменил фамилию и ушел в частную жизнь. Династия пресеклась.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

«Когда у Эрдогана возникают проблемы, он начинает лавировать»

«Когда у Эрдогана возникают проблемы, он начинает лавировать»

«Турция намерена приступить к реализации собственного плана операции к востоку от Евфрата в Сирии, если ей не удастся договориться с США», - заявил президент страны Эрдоган. О наших партнерах размышляет Семен БАГДАСАРОВ.

//В мире

Российский политолог озвучил выгоду США от организации Евромайдана на Украине

Российский политолог озвучил выгоду США от организации Евромайдана на Украине

Политический эксперт Владимир Жарихин рассказал, какую цель преследовали Соединенные Штаты, организовывая в 2013 году Евромайдан на Украине. По данному вопросу аналитик высказался на пресс-конференции.

//В мире

Космический ответ США на превосходство России в ракетах предсказал экс-разведчик

Космический ответ США на превосходство России в ракетах предсказал экс-разведчик

США намерены ответить на превосходство Российской Федерации в стратегических ракетах, развивая космические технологии. Такую точку зрения высказал в телевизионном эфире Яков Кедми, бывший израильский разведчик.

//новости партнеров

//В мире

Четыре предполагаемых района начала Третьей мировой войны определили в США

Четыре предполагаемых района начала Третьей мировой войны определили в США

В Соединенных Штатах определили регионы Земли, где в будущем может вспыхнуть Третья мировая война. Соответствующая публикация некоторое время назад появилась на страницах американской прессы.

//В мире

Киевский аналитик раскрыл единственный путь сохранения Донбасса в составе Украины

Киевский аналитик раскрыл единственный путь сохранения Донбасса в составе Украины

Киевский политический эксперт Михаил Погребинский назвал единственный способ сохранить Донецк и Луганск в составе украинского государства. По данному вопросу аналитик высказался, выступая в телевизионном эфире.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Скрытая история «короля АСВ» Владимира Акаева

Скрытая история «короля АСВ» Владимира Акаева

Банкротство банков – сложнейший финансовый процесс, влекущий тяжелые, подчас разрушительные последствия для самих банков и экономики страны в целом. О простых вкладчиках и вспоминать страшно! Однако есть дельцы, для которых банкротство – прибыльный бизнес, в котором существуют свои правила, хитрости, а действуют изворотливые профессионалы.

//Здоровье

Пять способов вовремя распознать инсульт головного мозга посоветовали эксперты

Пять способов вовремя распознать инсульт головного мозга посоветовали эксперты

Специалисты в области медицины рассказали, как вовремя распознать инсульт головного мозга. Соответствующая информация содержится в публикации, выложенной некоторое время назад в российского блогосфере.

//Непознанное

Обнародован гороскоп ученика Павла Глобы для главных счастливчиков сентября

Обнародован гороскоп ученика Павла Глобы для главных счастливчиков сентября

Астролог Влад Росс назвал главных счастливчиков сентября. Это люди, рожденные под знаками Овна, Рака, Весов и Козерога, говорится в материале, опубликованном в отечественном интернет-сегменте.

//В мире

В Италии установили памятник Железному человеку из комиксов

В Италии установили памятник Железному человеку из комиксов

Итальянский скульптор Даниэль Бассо представил памятник Железному человеку, известному персонажу комиксов и герою голливудских фильмов. Работа установлена в городе Форте-деи-Марме.

//Новости партнеров

//Спорт

Алина Загитова пошла в 11 класс, Евгения Медведева - студентка 4 курса

Алина Загитова пошла в 11 класс, Евгения Медведева - студентка 4 курса

Знаменитые фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова начали учебу. Олимпийская чемпионка Алина Загитова пошла в 11 класс. Евгения Медведева - студентка четвертого курса.

//Политика

В Совфеде заявили, что прощать хамство Польше нельзя

В Совфеде заявили, что прощать хамство Польше нельзя

В Совете федерации РФ призвали не прощать Польше ее хамство. С соответствующим заявлением выступил сенатор Андрей Климов, передает в понедельник интернет-версия газеты "Взгляд".

//Новости СМИ2

//Общество

В Турции бывший президента Крыма из-за инсульта был введен в искусственную кому

В Турции бывший президента Крыма из-за инсульта был введен в искусственную кому

Бывший президент Крыма Юрий Мешков во время отдыха в Турции перенес инсульт. Врачи ввели его в искусственную кому. Дочь Мешкова Марианна сообщила: "Разбудили". Моргает. Не говорит и не шевелится. Жив".

//Армия

В Турции назвали условие покупки у РФ дополнительных С-400

В Турции назвали условие покупки у РФ дополнительных С-400

Турция готова приобрести дополнительные С-400 у Российской Федерации при одном условии. Об этом в понедельник заявил глава турецкого Министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

//Общество

Четырехлетняя девочка потерялась в электричке в Беларуси, через 20 лет ее нашли в России

Четырехлетняя девочка потерялась в электричке в Беларуси, через 20 лет ее нашли в России

МВД Беларуси рассказало историю о найденной девочке, которая потерялась в электричке Минск – Осиповичи 1 октября 1999 года. Юлии тогда было 4 года. Найти своих родных Юлии Гориной помог ее молодой человек.

//Здоровье

Медики предупредили об опасности наращивания ресниц

Медики предупредили об опасности наращивания ресниц

Крайне популярная женская процедура наращивания ресниц оказалась чреватой последствиями и опасной для женского здоровья. Об этом в понедельник сообщает британский таблоид The Sun.

//Общество

Вассерман признался, что данный в молодости обет раньше соблюдать было «тяжеловато», а в нынешнем возрасте легко

Вассерман признался, что данный в молодости обет раньше соблюдать было «тяжеловато», а в нынешнем возрасте легко

Политический консультант, телеведущий Анатолий Вассерман откровенно признался, что данное в юности обещание приятелю отказаться от секса на всю жизнь раньше было выполнять тяжело, а сейчас - легко.

//Криминал

Экс-полицейскому грозит 15 лет тюрьмы за убийство студента

Экс-полицейскому грозит 15 лет тюрьмы за убийство студента

Следствие предъявило новое обвинение бывшему брянскому полицейскому после смерти избитого им студента: теперь экс-правоохранителю грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает СУСК РФ по региону.

//Новости партнеров

//Общество

Медики в Турции признали изъятие органов у скончавшейся 16-летней девушки-россиянки

Медики в Турции признали изъятие органов у скончавшейся 16-летней девушки-россиянки

Медики в Турции признали изъятие органов у скончавшейся 16-летней девушки-россиянки. Отец Софьи Ланшаковой ранее забил тревогу и сообщил, что у девушки, которая умерла в больнице в Турции, изъяли органы.

//В мире

Судно, загоревшееся у берегов Калифорнии, затонуло

Судно, загоревшееся у берегов Калифорнии, затонуло

Загоревшееся у берегов Калифорнии судно Conception сгорело до уровня воды и затонуло в порядка 18 метров от побережья. Об этом вечером в понедельник сообщает RT со ссылкой на телеканал CNN.

//Общество

Мальчика, которого три дня искали в Калужской области, обнаружили мертвым

Мальчика, которого три дня искали в Калужской области, обнаружили мертвым

Мальчика Даниила Артемова, пропавшего в городе Кирове Калужской области три дня назад, нашли мертвым. Тело ребенка обнаружили в местном водоеме.

//Шоу-бизнес

Клара Новикова примерила роль свахи для Бориса Корчевникова

Клара Новикова примерила роль свахи для Бориса Корчевникова

Народная артистка России Клара Новикова предложила телеведущему Борису Корчевникову жениться. Причем, согласно ее словам, кандидатура будущей невесты Бориса у нее уже подобрана.

//Общество

Как продать сельдерей по цене бифштекса, или Не веганам вход запрещен!

Как продать сельдерей по цене бифштекса, или Не веганам вход запрещен!

Эпидемия здорового питания набрала чудовищные обороты. Субкультура веганства вышла за рамки одиночных почитателей и ворвалась зеленым цунами на российский потребительский рынок. И это не гротеск, а правда жизни.

//В мире

Президент Латвии накопил более миллиона евро

Президент Латвии накопил более миллиона евро

Накопления президента Латвии составили более миллиона евро. Об этом свидетельствует поданная им декларация о доходах. Президент Латвии Эгилс Левитс не тратит деньги зря! Он вкладывает свои финансы в фонды, земли, облигации.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Названы вероятные признаки подготовки «синхронного удара» Украины и Грузии по РФ
2

Медики предупредили об опасности наращивания ресниц
3

В Грузии при столкновении двух автомобилей "Мерседес" пострадали трое россиян
4

Четыре убивающие здоровье человека бытовые привычки перечислили специалисты
5

В Совфеде заявили, что прощать хамство Польше нельзя

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры