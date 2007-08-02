Даты и люди: 2 – 8 августа

2 августа – 205 лет назад (1802 г.) Сенат Франции назначил Бонапарта пожизненным консулом. Императором Наполеон стал через два года.

2 августа – год 1927-й. Гражданская война в Китае. Мест­ным коммунистам помогают военные советники из СССР, что, естественно, не нравится чанкайшистам.

В г. Ханькоу во время банкета в честь главы советников Василия Блюхера предназначавшийся ему бокал вина случайно выпивает шифровальщик И. Зотов – и умирает: вино было отравлено.

5 августа – 70 лет назад (1937 г.) НКВД начинает операцию по массовому репрессированию бывших кулаков, офицеров, реэмигрантов, «реакционного духовенства», сектантов, бывших членов политических партий, уголовников и других «антисоветских элементов». На арест почти 260 тыс. человек отводилось четыре месяца.

8 августа – 80 лет (р. 1927) исполнилось бы Святославу Федорову, академику РАМН, члену-корреспонден­ту РАН, офтальмологу-новатору, первому генеральному директору МНТК «Микрохирургия глаза». Погиб в 2000 году.