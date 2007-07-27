Даты и люди: 26 июля – 1 августа

26 июля - 55 лет назад (1952) умерла Мария Ева Дуарте де Перрон, жена аргентинского диктатора Хуана Перрона, легендарная «Эвита» - одна из самых известных женщин ХХ века, героиня знаменитого мюзикла.

30 июля - важная дата в жизни еще одной замечательной женщины, о судьбе которой сегодня тоже пишутся пьесы. Зинаида Райх вышла замуж за поэта Сергея Есенина. Венчание проходило в церкви Кирика и Улиты Вологодского уезда. У них родилось двое детей, но брак распался. Райх вышла замуж за знаменитого режиссера Всеволода Мейерхольда, стала известной актрисой. В 1939 г. Мейерхольд был арестован, а Райх через месяц - убита у себя на квартире при доныне загадочных обстоятельствах.

30 июля - 1937 г. Приказом НКВД, согласованным с ЦК, агентурные материалы признаны основанием для применения репрессий. Иначе говоря, арестовывать отныне разрешалось по любому доносу. В этот же день другим секретным приказом НКВД (№00447) предписывалось «еще раз репрессировать отбывших и отбывающих наказание кулаков, белых, церковников и других антисоветских элементов». Аресту до конца года подлежало 259 450 «элементов», и 72 950 из них намечалось расстрелять. Для ускорения процедуры еще одним приказом, датированным этим днем, право выносить врагам народа смертные приговоры получили чрезвычайные «тройки».

1 августа - 10 лет назад скончался Святослав Рихтер (1915-1997) один из самых знаменитых отечественных пианистов ХХ века.