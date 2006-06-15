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Ледокол без заднего хода

№ 6(6) от 15.06.2006 [ «Аргументы Недели » ]

Ледокол без заднего хода

 Виктор Суворов (Владимир Резун), бывший офицер ГРУ, перебежавший на Запад, – одна из самых скандальных фигур нашей литературной и не только литературной жизни. Знаменит своими книгами «Ледокол», «День М» и другими, в которых доказывает, что это Советский Союз собирался напасть на Германию, а 22 июня 1941 года гитлеровские войска нанесли упреждающий удар. Версия Суворова – весьма и весьма спорная, она имеет как приверженцев, так и противников, однако никого не оставляет равнодушным.

 Виктор Суворов скрывается в Лондоне. Всего боится и очень неохотно идет на контакт с незнакомцами. (Например, при посещении людьми из России английской военной академии, где он преподает ряд шпионских дисциплин, всегда «срочно заболевает».) Но «Аргументы i время» сумели связаться с лондонским сидельцем. Вот некоторые его суждения.

О своих книгах:

 – ДА, Я замахнулся на самое святое, что есть у нашего народа, замахнулся на единственную святыню, которая у народа осталась, — на память о Войне. Коммунисты сочинили легенду о том, что на нас напали, и с того самого момента началась «Великая Отечественная». Эту легенду я вышибаю из-под ног, как палач вышибает табуретку...

 В Советском Союзе давно и тщательно почищены архивы, а то, что осталось, исследователям почти недоступно. Мне посчастливилось немного поработать в архивах Министерства обороны СССР, но я совершенно сознательно архив­ные материалы почти не использую. У меня много материалов из германских военных архивов, но и их я практически не использую. Мой главный источник – открытые советские публикации.

 Нас всегда считали кретинами, дураками: танки у нас устаревшие, самолеты – гробы, армия обезглавлена, Сталин – трус и дурак, его предупреждали, а он не верил. Я все это отрицаю. Содержание всех моих книг можно выразить одной идеей, одним предложением: мы не дурнее, чем остальные участники Второй мировой войны.

Аргумент военного

 ПРЕЗИДЕНТ Академии военных наук генерал армии Махмуд Гареев:

 – Лживые, провокационные книги Ре­зуна издаются многократно, огромными тиражами. Например, «Ледокол» в ряде вузов рекомендован для студентов. А издать правдивые книги о войне невозможно.

О своей вине:

 – МЕНЯ не раз уязвляли: а где же приговор, которым ты бравируешь в своих книгах и интервью? Я не знаю, где он.

 Как же так, неужели мне за предательство даже 15 суток не объявили? Тут одно из двух: либо я никого не предавал, и приговора нет, либо я все же изменил присяге – тогда приговор должен быть. Или давайте признаем, что я нахожусь здесь, на Западе, по заданию. Ведь по большому счету все, что я здесь делаю, это защищаю честь своей Родины.

 Если же я здесь не по заданию, не засланный казачок, а по своей воле, то изменил присяге, Родине, своему советскому народу, и приговор должен быть. Бывший первый заместитель начальника Главного разведывательного управления Генерального штаба, сотрудником которого я был, говорит, что приговор, конечно, есть, куда ж ему деться. Поэтому я пока воздерживаюсь от поездок домой.

Об отношении к нему на родине:

 – НЕДАВНО Верховная рада Украины объявила, что не гарантирует мне безопасность, если решусь приехать в родные края. При этом достаточное количество депутатов проголосовало за то, чтобы признать меня хотя бы блудным сыном Украины. Большинство слуг народа, однако, посчитало, иначе. Я никого не просил, чтобы мой вопрос рассматривали в парламенте.

 Когда отец еще был жив, я написал высшему руководству Украины: у убийцы Чикатило перед смертной казнью были свидания с родственниками. Чем я хуже этого Чикатилы? Разрешите мне встречу с моими родителями! Отец и мать были у меня в гостях здесь, в Англии, два раза по три недели. Также и родители жены. Это было признанием того, что я не хуже Чикатилы. Сегодня же складывается весьма любопытная ситуация: я – первый хохол, который вступил в НАТО. Я – ледокол, Украина идет по моему пути. 

Иван ШАПОВАЛ

Редакция благодарит историка разведки Н. Пороскова
за помощь в организации интервью

От редакции:

 КАК нам сообщили в Главной военной прокуратуре (ГВП), «в настоящее время уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего военнослужащего Резуна Владимира Богдановича 23 октября 1978 г. следственным отделом КГБ СССР» (по статьям «государственная измена» и «дезертирство»), приостановлено, поскольку «Резун В.Б. находится за пределами РФ». В связи с этим, говорится в ответе, «литературная деятельность Резуна В. Б., а также каналы поступления его книг не исследовались Следственным управлением ФСБ России». ГВП подчеркнула, что «выяснение достоверности изложения в книгах Резуна В.Б. ... общеизвестных исторических фактов и российской истории не входит в компетенцию правоохранительных органов».

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