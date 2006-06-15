Даты и люди

15 июня – 110 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Лихачева (1896–1956), одного из организаторов советской автопромышленности. Тот самый Лихачев, имя которого носил завод «ЗИЛ». Классическая для своего времени фигура – балтийский революционный матрос, чекист, которого партия направила на хозяйственную работу. К чести Лихачева, он оказался отличным организатором производства.



16 июня 1941 г. – по указанию Сталина и личному распоряжению Берии в составе НКВД под руководством Павла Судоплатова создано специальное разведывательно-диверсионное подразделение, названное «Особой группой». Одна из ее задач – не допустить провокации немецких спецслужб по типу акции в Гляйвице в 1939 г., послужившей поводом для вторжения Германии в Польшу (и начала Второй мировой войны). Заместитель Судоплатова Наум Эйтингон успел начать подбор людей. До начала Великой Отечественной оставалось шесть дней…



16 июня 1945 г. – в Берлине нелепо погибает первый военный комендант столицы побежденной Германии, Герой Советского Союза, генерал-полковник Николай Берзарин. На трофейном мотоцикле он на полном ходу врезался в проезжавшую автоколонну.



17 июня 1917 г. – генерал А. Каледин избран атаманом Войска Донского (постановление об избрании звучало так: «По праву древней обыкновенности избрания войсковых атаманов, нарушенному волею Петра I в лето 1709 г. и ныне восстановленному, избрали мы тебя нашим войсковым атаманом…»). Каледин принял власть, словно тяжкий крест. Через полгода, 29 января 1918 г., понимая, что предот­вратить братоубийственную бойню на родном Дону он не в силах, Алексей Михайлович Каледин застрелился.



18 июня 1974 г. – в Москве в возрасте 77 лет умер легендарный полководец, четырежды Герой Советского Союза маршал Георгий Кон­стантинович Жуков.



21 июня – день зимнего солнцестояния в Антарктиде. Для полярников – середина зимовки.