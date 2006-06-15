Смерть Буревестника

О ТОМ, что великий писатель умер не просто так, заговорили вскоре после его смерти. В 1938-м на процессе «право-троцкистского блока» на скамье подсудимых рядом с Бухариным, Рыковым сидели и те, кто обвинялся в убиении «Буревестника»: экс-глава ОГПУ Ягода, бывший секретарь Горького Крючков, врачи Плетнев и Ле­вин. До­ка­­­­­­зывалось: Троцкий, зловред­ности ради, приказал из-за границы «Буревестника» убить, Ягода в СССР поручил Плетневу и Левину лечить неправильно. Крючков перед тем расправился с сыном Горького Максимом: напоил и пьяным кинул на скамейке, тот заболел воспалением легких.

В перестройку всех осужденных реабилитировали (кроме Ягоды, к нему – свой счет). Зато загуляла новая версия: отравили по указке Сталина. Из эмигрантских газет перепечатывались, например, истории о коробке конфет, стоявшей у постели больного, что кто-то из нее полакомился да и помер...

Интересующихся адресую к книге П. Басинского «Горь­кий», вышедшей недавно в серии «ЖЗЛ», и к менее извест­ному, но очень информативному сборнику «Вокруг смерти Горького», подготовленному ИМЛИ РАН. Увы, «теория заговора» не срабатывает.

Травить Горького конфетами – глупость: он не любил сладкого. Конфеты были, Горький ими угощал внучек – ничего, живы.

В юности Алеша Пешков был очень силен: грузчик, пекарь, выходил на кулачные бои (навыки остались: В. Шкловский вспоминал, как в годы революции Горький на его глазах точным ударом вырубил гнавшегося за женщиной солдата). Но… На момент смерти писателю было 67 лет. С 25-ти он болел туберкулезом, до конца дней у него было кровохаркание. Курить, однако, не бросал, выкуривал до 60 папирос в день. Действительно тяжело пережил гибель сына. Весной 1936-го, приехав с дачи в Крыму (уже там чувст­вовал себя плохо), захотел повидаться с внучками, а они грипповали – заразился. «Доверенный врач Кремля» академик Е. Чазов, опять же в перестройку изучил поднятую из архива историю болезни Горького. К врачам – никаких претензий. Никто – ни политики, ни один человек из «свиты» писателя – не выиграл от его смерти.

На Сталине и так полно загубленных жизней. Глупо вешать на него еще и эту.