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Золото для дисколетов и Шамбалы

Нацисты прятали его в секретных альпийских шахтах. Большинство этих шахт не обнаружено до сих пор

№ 6(6) от 15.06.2006 [«Аргументы Недели », Елена СЪЯНОВА ]

Золото для дисколетов и Шамбалы
Марка к марке, пфенниг к пфеннигу – так копился «стратегический запас» Гитлера

Действующие лица

Адольф Гитлер – в 1933-45 гг. фюрер и канцлер Третьего рейха;
Рудольф Гесс – его заместитель по партии. Нюрнбергским трибуналом приговорен к пожизненному заключению. Умер в тюрьме Шпандау в 1987 году;
Мартин Борман. Погиб в мае 1945-го при попытке вырваться из Берлина;
Роберт Лей – глава орготдела НСДАП и одновременно – Трудового фронта (что-то вроде объединенного профсоюза, но с несоизмеримо большими полномочиями). Покончил с собой в октя­бре 1945-го в Нюрнберге в преддверии суда;
Рудольф Шмеер – заместитель главы Трудового фронта.

Секретнее военных тайн

«НАМ приписывают много ошибок, но мы совершили только две: неверно обошлись с евреями и с нашим золотом», – заметил в 1971 г. в Шпандау Рудольф Гесс. Как «обошлись» нацисты с евреями – история никогда не забудет. Но что за «ошибка» с золотом?

Третий рейх тратил гигант­ские средства на вооружение, огромные – на социальные программы; большие – на пропаганду; приличные – на прикладные науки; кое-какие – на фундаментальные… Поди разберись, в чем Гесс усмотрел ошибку. Однако для историка в его словах – подсказка: и Гитлер, и его заместитель «нашим» называли только золото своей партии.

...Казначеем НСДАП был Ксавье Шварц (партийный билет №6), знаменитый в аппарате своей скаредностью. Гитлер не раз шумел, что у Шварца не выпросишь ни пфеннига, что тот «прирос задницей к сундукам», что ему, фюреру, «на паперти подадут больше». Но жаловался очень уж по-актерски. Да, существовали партийная касса, заявленные по всем правилам источники. Отсюда шли деньги на избирательные кампании, пропаганду… Их действительно не хватало. И все же…

После краха Третьего рейха было уничтожено 90% финансовых документов НСДАП как объектов финансирования. Но примерно столько же процентов документации субъектов этого финансирования сохранилось. И вот из этой, подчеркиваю, ЧАСТИ документов известно об огромном числе всевозможных касс, личных счетов крупных предпринимателей, закрытых фондов и прочее. Именно из них с 1924 г. (после выхода Гитлера из тюрьмы Ландсберга) денежные струйки потекли прямиком в «сундуки» Шварца – минуя официальную кассу.

Золото НСДАП – один из самых больших секретов гитлеровской Германии. О нем даже в руководстве рейха знали единицы. Это была «святая святых» – «особое», «отдельное» золото, резерв партии для стратегических целей. Что имелось в виду?

«Золотые мечты», «золотые ноги» и «золотой член»

ГЕСС вспоминал «золотые мечты фюрера» – «фундаментальную науку», которую, по выражению Гитлера, «мы со временем всю купим в Америке», передовую медицину, космос... Вопреки легендам, «золото партии» откладывалось не для «мистических» проектов, а на вполне реальные цели – например, разработку принципиально новых летательных аппаратов (вроде «дисколетов» инженера Белонце – своего рода «летающих тарелок»). К «мистическим» можно отнести, пожалуй, лишь проект «Ш» (Шамбала) – Гитлер и Гесс действительно увязывали «перспективы с прошлым» (выражение Гесса), передовые исследования с древними знаниями человечества. (Мистические проекты в рейхе имелись, но тут надо говорить об исследованиях, которые Гиммлер сосредоточил в секретных лабораториях Вевельсбурга, это другая тема.)

«К тридцать третьему году мы были, я думаю, самой надежно обеспеченной из противодействующих партий, ибо уже стояли на золотых ногах». Сказано тем же Гессом – человеком на слова не менее скупым, чем Ксавье Шварц – на партийные пфенниги.

Сколько этих пфеннигов, отлитых в «золотые ноги НСДАП», насчитывалось к 1933 г. – неизвестно. Но в 1936 г., перед началом операции по ремилитаризации Рейнской обл., Гитлер в «ближнем кругу» обсуждал «масштаб предполагаемых мероприятий». Стенограммы подобных секретных заседаний не велись, однако сохранились пометки в блокноте Бормана. Среди сугубо деловых записей – двусмысленная фраза: «Умеренность и постепенность! Лей предложил отлить за четырехлетку золотой член».

Юмор Лея нужно разъяснить. Незадолго до того один из пронацистских скульпторов изваял статую образцового арийца, очень понравившуюся Гитлеру. Обнаженный суровый атлет должен был символизировать мощь партии. Автор работал в реалистической манере, все части тела лепились анатомически. В том числе и интимные – что было предметом постоянных шуточек «между своими».

С середины тридцатых годов военная машина Германии начала стремительно превращаться в гигантского монст­ра; заявленный социализм («Жилье, медицина, культура – для рабочих бесплатно!» – лозунг Трудового фронта) сжирал колоссальные средства… Смысл «шуточки» Лея: раньше в партийную кассу удавалось откладывать столько, что хватило на «золотые ноги» для нашего арийца, сейчас хватит только на…

Шахт против шахт

НО НЕУЖЕЛИ при таких тратах они умудрялись еще что-то откладывать? Умудрялись. С 1937 г. немецкие дипломаты рыщут по миру в поисках займов – часть добытых средств тоже превращалась в «партийное золото». Президент рейхс­банка Ялмар Шахт резко возражает и – слетает с поста.

«Деньги имеют свойство протухать, – писал он в 1938 г., – и золото теряет срок годности на определенные цели». Спор чем-то напоминал наши нынешние дискуссии вокруг Стабфонда. Есть деньги – как поступить? Пустить на насущные нужды или отложить про запас? Шахт, истинный экономист, считал, что деньги должны работать, а не дремать в сундуках Шварца. Впрочем, уже не в сундуках. С 1937-го все обстоит гораздо серьезнее.

«Наше золото вернулось в горные породы», – заметил в Шпандау в 60-е бывший министр экономики рейха Функ. А вот еще одна запись из блокнотов Бормана: «…пункт 4. – о закладке АК 6-13. Срочно. На доклад 14.03.38».

Что такое «АК» – можно понять из протоколов допросов Кальтенбруннера, отвечавшего за работы в так называемой Альпийской крепости в 1945 г. – здесь Гитлер мог бы скрыться после захвата Берлина. «АК» – альпийские шахты, в которые НСДАП закладывало на хранение свой стратегический запас. Тот самый, начинавшийся с пфеннигов Ксавье Шварца.

Поиски полковника Гаррисона

ВОПРОС об альпийских хранилищах НСДАП почти не известен историкам, но хорошо известен американским спецслужбам. Именно они установили, что с лета 1938 г., то есть после аншлюса Австрии (и захвата австрийского национального банка), в Альпах начались работы по закладке новых хранилищ. К первым пяти «АК» добавлялось еще восемь. О чем и собирался доложить фюреру Мартин Борман 14 марта 1938 г. в Вене – Гитлер там праздновал присоединение Австрии.

Шварц знал, откуда приходит золото, вел учет – но не знал, где хранится. Кто-то закладывал шахты – но не знал для чего. Еще кто-то продумывал охрану, маскировку – но не знал назначения объекта. Так строилась система – каждый знает свой элемент, но кто знает картину в целом? Только Гитлер, Борман… Знал Гесс, однако в 1941-м он улетел в Англию и вышел из игры (а система тем временем расширялась, менялась). Агенты Алена Даллеса под руководством полковника Гаррисона после краха нацистской Германии пытались восстановить картину. Они установили, что последнюю инспекцию шахт Борман провел 18–19 марта 1945 года. Но уже через месяц с небольшим (события в те дни развивались стремительно) расклад изменился.

…Ушлый Борман давно был уверен, что держит партийное золото в своих ухватистых мужичьих лапах. В апреле 1945-го он непростительно расслабился. «22.4.45. Хуммелю, Бергхоф. С предложенным перемещением за океан, на юг согласен. Борман» – такую шифровку перехватил шпионивший за всеми в рейхс­ канцелярии генерал СС Бергер и передал фюреру. Это означало: Борман намерен бежать.

И Гитлер решил Бормана от себя не отпускать. А все карты, шифры и коды, позволявшие добраться до золота, передал Лею, который улетел из Берлина (после войны Лей стал объектом особой охоты агентов Даллеса). Лей сумел побывать в Альпах, в районах шахт АК-9, АК-3 и АК-8 вместе со своим замом Рудольфом Шмеером. После чего Шмеер на много лет исчез. Лишь в 1963 г. он прислал вдове Лея два письма.

«…Мы с шефом чудом сели на узкой полосе между гор. (…) Шеф оставил мне карты и улетел в Бергхоф, чтобы запустить операцию: в №8 (одна из секретных шахт – Авт.) за десять часов предстояло перевести всех работавших под землей заключенных – для ликвидации. Дальше, в 18 часов, я должен быть возле №8, но, вместо сигнала о ликвидации, сообщить охранной команде, что после первого же их выстрела в шахту будет пущен газ. «Охранники набраны из бывших уголовников? – предположил я. – Тогда, скорее всего, они струсят и полезут наверх». «На это я и рассчитываю, – кивнул шеф. – Как только они вылезут, то автоматически станут нарушителями приказа, и им ничего не останется, как только дезертировать. (…) Если что-то пойдет не так, например, (заключенные) обнаружат, что газ – это блеф, – не рискуй. (…) Если мы проиграли, значит, Бог передумал и отнял у нас шанс. Теперь он дает его нашим врагам».

Собственно, это и произошло. Кто-то из рабочих-заключенных сумел выбраться, выйти к американцам. И передать информацию, с помощью которой тем удалось позднее без лишнего шума отыскать три из тринадцати альпийских хранилищ. Лет тридцать назад в США об этом писали, но – лишь раз и довольно невнятно. С тех пор молчат. Судя по всему, остальные шахты обнаружить не удалось.

Роберт Лей – единственный человек, владевший всей полнотой информации о золотом запасе нацистов, – повесился в Нюрнберге еще до начала суда, которого он боялся, видимо, не меньше, чем суда Господня.

«Золото Гитлера» не пошло ни на поиски Шамбалы, ни на разработку «летающих тарелок». Действительно «протухло». Гесс считал это ошибкой. Но, может, оно и к лучшему? Как-то не хочется, чтобы в памяти человечества красивые идеи, технологические прорывы ассоциировались с таким страшным явлением, как нацизм.

P.S. ЕСТЕСТВЕННЫЙ вопрос – о какой сумме идет речь? По подсчетам американских журналистов, стоимость изъятого в трех обнаруженных шахтах – а там были золотые и платиновые слитки, ювелирные изделия – составляла примерно восемь миллиардов долларов. Впрочем, не факт, что во всех остальных шахтах что-то хранилось, – часть из них могла закладываться просто на перспективу. В любом случае, и американцы, и австрийцы информацию об «альпийских шахтах Гитлера» хранят в секрете до сих пор.

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