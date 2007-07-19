Даты и люди: 19 – 25 июля

19 июля – 185 лет назад (1822 г.) Жозеф Ньепс сделал первый в мире фотоснимок. Считающийся изобретателем фотографии Луи Даггер был лишь его компаньоном и менеджером.



19 июля – 70 лет назад (1937 г.) на партсобрании Разведупра РККА исключен из партии комбриг Семенов. Это тот самый Григорий Семенов, который во главе боевой эсеровской дружины провел ряд терактов против советской верхушки (был командиром, в частности, Фанни Каплан). Потом покаялся, на процессе партии эсеров в 1922 г. выступал свидетелем обвинения. Работал в советской разведке, забрасывался в Германию, Китай, Испанию. Расстрелян в 1937 году.

21 июля – 70 лет со дня рождения Эдуарда Стрельцова (1937–1970), великого футболиста, человека драматической судьбы.



24 июля – 165 лет назад родился Христофор Леденцов (1842–1907) – «русский Нобель». Богатейший купец, Леденцов завещал почти все свое состояние (2 млн. руб.) на развитие отечественной науки. На деньги Леденцова проведен ряд исследований

И. Павлова, П. Лебедева, К. Циолковского... При этом сам Христофор Семенович настаивал, чтобы его имя поминалось как можно реже.

