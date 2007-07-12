Мой «маузер Дзержинского»

Жить надо долго – тогда, глядишь, на старости лет воздадут достойное. Павел Анатольевич Судоплатов прожил почти 90 лет. Успел застать собственную реабилитацию, выпустить мемуары, тут же ставшие бестселлером, рассказать свою правду – о жизни, об истории, о службе.

ЗНАМЕНИТОМУ отцу меня представлял Анатолий Судоплатов, его сын и главный помощник. Мы готовили статью по вопросам разведки, стало ясно: без Судоплатова-старшего не обойтись. Большая квартира на Королева. Павел Анатольевич полулежал в кресле – уже по-старчески усыхающий, бережливый в движениях. Но ум был ясен, взгляд – мудро-насмешлив. Помню, разговор зашел о наших спецслужбах в Чечне – Судоплатов провел первоклассный «разбор полетов».

В 1001-й раз рассказывать о том, кто такой Павел Судоплатов, даже неловко. Легенда советской разведки – а остальное читайте в его воспоминаниях, в книгах о нем. Но выделю несколько моментов для пояснения, почему в среде профессионалов Павел Анатольевич – «первый среди равных». Начнем с того, что он блистательно владел «оперативной триадой»: добыча информации – анализ – реализация. Далее: он не боялся – ни врага, ни начальства. (Может, потому и прожил столько, что не вздрагивал, когда звонил очередной шеф, – сберег нервные клетки для испытаний потяжелее.) И третье: масштаб личности. Понятие, разумеется, расплывчатое, но вот один из критериев – работа с агентурой. Среди тех, кого он привлекал к выполнению заданий, могли быть профессора и проститутки, но не на страхе держал их Судоплатов: он умел уважительно и убедительно объяснить любому человеку важность работы, которую предстоит сделать.

После 1953 г. Судоплатов был арестован по идиотскому обвинению: «подручный Берии». Отсидел 15 лет. Но я помню: он еще сидел, а генералы ездили к нему в тюрьму советоваться. Как смотрели ему в глаза – не знаю, но нужно ли лучшее доказательство профессионализма?

Есть анекдот про чекистов: дескать, высшая профессиональная честь – стрельнуть из маузера Дзержинского. Я вспомнил этот анекдот в момент, когда пожимал сухую, не по-старчески крепкую ладонь Павла Анатольевича…

Удостоился.